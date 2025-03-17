Kaohsiung Highline中正運動場改造 林欽榮：清明連假可開放

中正運動場改造工程將完工，擬串連衛武營、大東文化藝術中心，成為高雄東區新亮點。（工務局提供）

2025/03/17 15:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市副市長林欽榮今前往視察Kaohsiung Highline中正運動場開放場域改造工程，工程分兩階段進行，第一階段拆除工程已完成，第二階段改造工程目前進度達至93%，總經費約4億4000萬元，他除勉勵工程團隊加速趕進度，如期如質完工，也宣布清明連假可開放供民眾使用。

林欽榮表示，舊有中正運動場過去曾是高雄最大的體育場，舉辦多場全國及地區運動賽事，承載6、7年級高雄市民共同成長回憶，如今將華麗轉身成為「Kaohsiung Highline」。

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由於第二階段改造工程目前進度達93%，原訂114年4月底完成改造作業，經過施工團隊努力不懈地趕進，可望提前於清明連假開放使用，期待中正運動場的華麗轉身未來能提供給市民一個悠閒舒適的樂活空間，成為附近居民打球慢跑、聯絡感情的好去處。

工務局補充，整體設計規劃完成的新面貌採取減量設計，第一階段工程先將舊有看台拆除後，第二階段工程使用打除後的材料回填為石籠牆，上方則規劃為環形步道（highline），讓市民從高點眺望苓雅區融合新舊的城市風貌；另外搭配景觀燈投射，在四季如夏的高雄不論白天或是晚上，都是適合漫步的好空間，未來中正運動場將與衛武營、大東文化藝術中心串連起來，將成為高雄東區的新亮點。

舊有中正運動場將華麗轉身成為「Kaohsiung Highline」。（工務局提供）

副市長林欽榮除勉勵工程團隊加速趲趕進度，如期如質完工，也宣布清明連假可開放供民。（工務局提供）

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