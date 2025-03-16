日籍遊客圓環人行道遭撞飛 高市府研議加設欄杆

日籍女遊客昨日行走在圓環旁的人行道，卻遭廂型車衝撞致重傷。（記者許麗娟攝）

2025/03/16 17:28

〔記者許麗娟／高雄報導〕日籍女遊客池田（61歲） 昨（15）日走在高雄市中華五福圓環的人行道，卻遭廂型車高速衝撞、身受重傷，由於該人行道是以路緣石區隔行人空間，市府將研議增設欄杆加強行人安全，議員張博洋則建議短期可用彩色鋪面區分人行道與快車道。

池田女士14日與兒子到台灣旅遊，昨日下午4點步行在中華五福圓環的人行道，張男（73歲）駕駛廂型車沿中華路往北行駛，卻不明原因偏右衝入人行道，將當時撐傘步行的池田撞飛，導致頭、手、腳等全身外傷，肋骨骨折、胸腹部嚴重挫傷內出血，經送至大同醫院後轉送高雄長庚，連夜手術後仍在加護病房插管治療。

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中華五福圓環去年6月才完成改造，不僅機車不用再繞圓環直行穿越路口，圓環內側亦設置人行道縮短行人通過距離，並以路緣石和標線區隔人行道和快車道。

高雄市交通局表示，中華五福圓環去年中改造時，工務局增設路緣石以區隔行人空間，使行人及自行車可直接通過路口，並簡化行車動線，減少車輛交織，實施後交通事故至少減少20%。

實體區隔人行道依法規採路緣石及路側障礙物線、警示標誌、標線等強化區隔，此路口均已設置，不過目前工務局正研議再以欄杆加強區隔。

交通局說，本次肇事主要仍是駕駛人駕車操作不當所致，除檢討加強阻隔外，仍應由源頭改善駕駛人行車時善盡注意義務，由駕駛管理、執法等部分，多面相要求改善。

台灣基進市議員張博洋則認為，圓環的東、西、南、北向皆設有寬敞車道，車輛加速空間充足，但現行行人穿越與停等設計缺乏足夠的保護措施，讓行人暴露在高風險環境之中，短期內應透過彩色鋪面區分人行道與快車道，讓駕駛在視覺上能夠更清楚辨識動線，以降低事故發生的可能性。

張博洋進一步指出，該圓環鄰近公園與百貨公司，具備發展徒步區的潛力，但目前規劃是將行人導向十字路口中央，雖然設計上可行，但若無完善的安全配套措施，仍可能導致行人受傷。認為在人行道設置欄杆或防撞桿，是當前最直接且可行的改善方案，能有效減少車輛誤闖人行道的風險，確保行人安全。

由於人行道與車道僅以路緣石和標誌區隔，行車視線恐不夠清楚，議員張博洋建議短期內可用彩色鋪面區隔，市府工務區也研議增設攔杆。（記者許麗娟攝）

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