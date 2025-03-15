五峰鄉成立竹縣首座環保自然葬區 第二座本月也將峻工

五峰鄉公所推動竹林第三公墓，成為新竹縣內第1座環保自然葬（樹葬）區。（新竹縣政府提供）

2025/03/15 13:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕五峰鄉公所推動竹林第三公墓，成為新竹縣內第1座環保自然葬（樹葬）區，目前已有1位先人採環保自然葬，且有多位民眾洽詢相關申請流程；而該鄉第2處環保葬區-大隘納骨牆及環保樹葬區，預計於3月20日峻工，並將在29日上午10時舉行祈福儀式。

縣府民政處表示，為提升殯葬服務效率及落實環保永續理念，配合縣長楊文科「就近治喪」政見與內政部推動「綠色殯葬」政策，縣府積極辦理相關教育訓練，分別於3月11日及18日舉行「多元環保葬」教育訓練課程，邀請學者專家講授國土計畫法施行前後申請設置殯葬設施的流程，並分享其他縣市環保葬區從無到有的案例。

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縣長楊文科表示，縣府將通盤檢視各鄉鎮市的殯葬量能，並將各鄉鎮市既有的殯葬設施導入「多元環保葬」，透過宣導與培訓，提高民眾對「多元環保葬」的認識與接受度，轉向更環保、永續的殯葬方式，期減少傳統葬儀對環境的影響，並活化土地再利用，以提高新竹縣土地價值。

民政處長陳建淳表示，環保葬是一種符合「自然生態」的殯葬方式，除能減少環境負擔、節省土地資源、降低家庭經濟負擔外，也能提供簡約且有意義的告別方式；環保葬不強調繁瑣儀式，而是以簡單莊重的方式送別親人，例如在樹葬儀式中，家屬可親手將骨灰撒入樹根，象徵生命的延續，讓追思更具溫度與意義。

陳建淳說，前法務部長陳定南採樹葬，已故聖嚴法師選擇植存，不少名人也選擇以花葬作為長眠地，該多元環保葬法，標榜「不立碑、不造墳、不記亡者姓名」，已有越來越多民眾選擇讓生命回歸自然。未來縣府也會持續加強推動宣導，讓生命永續與自然共存的真諦，落實在未來的殯葬政策中。

新竹縣政府積極辦理相關教育訓練，將分別於3月11日及18日舉行「多元環保葬」教育訓練課程。（新竹縣政府提供）

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