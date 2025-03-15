防失智長者走失神器 北市萬元補助申請率竟僅千分之一

北市社會局提供7千至1萬元補助，讓民眾申請用於購入個人衛星定位裝置防止失智者走失，但近三年內總申請數僅134件，申請率僅千分之一。圖為金門縣政府推出的「金平安定位守護錶」。（資料照）

2025/03/15 13:09

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市200多萬人口中，50歲以上失智症人口推估約4.8萬人，占比約2%。不過，台北市議員詹為元指出，社會局提供補助讓民眾申請用於購入個人衛星定位裝置，但近三年內總申請數僅134件，申請率僅千分之一，社會局應設法提升補助誘因。社會局表示，將針對各聯合醫院、警察分局及派出所等單位加強宣導，如遇有失智症民眾或其家屬，可及時提供個人衛星定位器補助資訊。

北市社會局為預防失智者走失，除衛福部訂定的身心障礙者輔具補助外，擴大推動個人衛星定位器補助對象，凡設籍且居住台北市，並經地區型以上醫院診斷為失智症民眾，提供1萬元至7000元的補助，協助家人或朋友購置個人衛星定位器。

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詹為元表示，兩個月前發生林姓藝人父親走失離世事件，再次凸顯凸顯失智長者走失問題的嚴重性，市府應檢視現行防走失機制是否足夠有效。而目前社會局提供的預防走失措施，包括個人衛星定位器、預防走失手鍊、指紋捺印、愛心布標、緊急連絡卡等，除衛星定位器外，大多僅能在失智者被找到後，協助身分確認，無法有效預防走失或加速尋獲。

詹為元說，檢視近三年個人衛星定位器補助申請，2022年僅38件、2023年42件、2024年54件，三年內總申請數僅134件，平均每年不到50件申請，遠低於台北市推估失智人口4.8萬人的需求，申請率更僅有千分之一，顯見補助資格或推廣芳是有加強調整空間。

他也提到，市府提供的預防走失手鍊申請數據，近三年平均每年約500件，總發放數雖然看起來增加，但市府僅統計「新增申請數」與「累計發放數」，並未掌握實際配戴率，缺乏追蹤機制，應建立定期回訪機制，掌握實際配戴狀況。

社會局表示，截至今年2月底預防走失手鍊實際配戴人數2421人，經了解部分長者無意願申請預防走失手鍊，可能因為無外出能力或需求、使用者不習慣配戴手鍊等，近年除透過各管道加強推廣預防走失手鍊，今年起也於老人服務中心及社會福利服務中心試辦現場領取手鍊服務，簡化申請流程。此外，社會局也委託老人福利推動聯盟每月更新手鍊使用者資料庫。

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