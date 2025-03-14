育嬰留停擴大至祖父母？洪申翰：全面研議中

勞動部長洪申翰。（資料照）

2025/03/14 16:41

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。國民黨立委萬美玲詢問，是否修法將祖父母納入育嬰留職停薪適用對象？對此，勞動部長洪申翰表示，希望讓更多人能同時兼顧家庭照顧與職場需求，正在全面研議中，包括育嬰留停未來如何更彈性化，更能兼顧職場與照顧。

萬美玲指出，目前台灣平均退休年齡為62.25歲，但有很多仍在就業的祖父母，可能為了要幫子女照顧孫子、孫女，因此被迫離開職場，現行法規是否能更完善，將祖父母納入育嬰留停的適用對象。

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洪申翰說明，育嬰留停津貼會發給父母親，是因為在民法中有明文規定，父母對於未成年子女有保護跟教養的權利義務。勞動部確實一直再思考跟規劃，希望讓更多人，尤其是父母親，可以同時兼顧家庭照顧與職場需求，即「照顧不離職」的政策，正在全面研議中，包括育嬰留停未來如何更彈性化，更能兼顧職場與照顧。

另外，萬美玲也關注如何提升醫護人員待遇議題，並詢問能否在一個月內擬定調升護理人員薪資的具體方案。對此，衛福部長邱泰源表示，政府一直在努力，隨時可以邀請護理團體一起討論、檢討如何精進。

萬美玲也詢問，根據統計，過去十年青少年感染淋病的人數增加582人、增加178%；感染梅毒則是增加425人、增加342%，過去教育部有推出大專校院性教育計畫、高中以下性教育計畫等，但分別在2020年7月、2021年8月停辦，這些計畫為何停辦，以及今年1月衛福部疾病管制署稱要與國民健康署及教育部等單位合作，強化校園性教育及性傳染病防治宣導，相關平台是否已經建立。

卓榮泰表示，願意與立委一起努力，之前計畫停下來，會重新研議，至於平台，他會要求衛福部即刻成立。萬美玲要求邱泰源在一週內提出相關書面報告，卓榮泰則要求邱泰源在最短時間內，把計畫交給立委，也說會盡速成立。

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