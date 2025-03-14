「台南女兒」回來了！T69黑琵連10年回濕地度冬 本尊畫面曝

「T69」黑面琵鷺，連10年回到台南度冬，不顯老態。（黃永豐提供）

2025/03/14 16:43

〔記者楊金城／台南報導〕10年前因肉毒桿菌中毒獲救的「T69」黑面琵鷺，今年又回到台南度冬，台南市生態保育學會副總幹事黃永豐今天（14日）在七股區頂山棲地發現T69的蹤跡，頭頸長出金黃色的繁殖羽準備北返，吸引許多愛鳥拍攝記錄。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，2015年2月28日，台南市安南區土城發生14隻黑琵肉毒桿菌中毒事件，當時死了8隻，救活了6隻，並分別繫上編號T64到T69的腳環野放，T69就是其中幸運救活的1隻。

請繼續往下閱讀...

生態攝影家「黑琵先生」王徵吉說，T69黑面琵鷺獲救後，當年春天北返飛抵中國東北大連繁殖地，每年約生2至3隻的小黑琵，算起來是「高齡產婦」。

邱仁武說，T69黑琵之後連10年在大連、台南兩地來回，甚至每年都會先回到台南安南區的濕地度冬，對台南棲地忠誠度相當高，鳥友都暱稱牠是「台南的女兒」。

黃永豐最近一直在曾文溪主棲地南北岸追蹤，今天終於在七股頂山賞鳥亭，發現了T69的行蹤，相當開心，黃永豐表示，黑琵推估壽命可達15年。

「T69」黑面琵鷺（前）今年又回到台南度冬。（黃永豐提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法