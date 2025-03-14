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    10米長巨人壁畫吸睛 雲林成龍濕地新亮點

    觀樹教育基金會邀請藝術家Candy Bird 以「海平面下的聚落」為主題，在成龍社區村內多處牆面進行壁畫創作，其中最吸睛是一幅長達10米的巨人躺在水裡的壁畫，十分吸睛。（觀樹教育基金會提供）

    觀樹教育基金會邀請藝術家Candy Bird 以「海平面下的聚落」為主題，在成龍社區村內多處牆面進行壁畫創作，其中最吸睛是一幅長達10米的巨人躺在水裡的壁畫，十分吸睛。（觀樹教育基金會提供）

    2025/03/14 16:39

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣口湖鄉成龍濕地有雲西最美東方明珠之稱，生態豐富，更是欣賞夕陽最佳景點，年度盛事之一成龍濕地流動藝術饗宴將在5月登場，觀樹教育基金會在活動前邀請大家來觀賞一幅躺平在水裡的10米長大巨人壁畫，認識雲林這處位在海平面下的聚落，即日起每週末及清明節連假前往的遊客還可獲得壁畫小卡片。

    成龍濕地原本是一片可耕種的農田，因超抽地下水地層下陷，加上1986年韋恩颱風、1996年賀伯颱風的海水倒灌，農田長期泡水成為濕地，林業保育署前身林務局在2009委託觀樹教育基金會辦理環境教育計畫，與社區以居民共創、藝術浸潤方式，翻轉社區形象。

    今年在林保署支持下，邀請藝術家Candy Bird 以「海平面下的聚落」為主題，在村內多處牆面進行壁畫創作，其中最吸睛是一幅長達10米的巨人躺在水裡的畫，觀樹教育基金會指出，希望大家在欣賞壁畫的同時也思考氣候變遷影響，即日起至每週六、日及清明節連假舉辦「壁畫打卡換好禮」活動，歡迎民眾前來探索壁畫，拍照打卡即可獲得限定的Candy Bird壁畫小卡片。

    縣府文化觀光處表示，4月7日至28日還有為期3週的成龍社區藝術活動，將邀請藝術家駐村創作，透過與當地居民了解當地歷史故事，並把對這片土地的想念注入到作品中。

    文觀處說，備受矚目的2025成龍濕地流動藝術饗宴將在5月下旬登場，今年從活動規劃、環境劇場舞台設計，都將呈現與以往不一樣的意象，保障讓大家震撼，也歡迎民眾到成龍濕地，渡過悠閒、文青的午後週末。

    口湖成龍濕地社區透過居民共創、藝術浸潤方式，翻轉海平面下聚落形象，成為雲林藝術、生態觀光重要景點。（記者黃淑莉攝）

    口湖成龍濕地社區透過居民共創、藝術浸潤方式，翻轉海平面下聚落形象，成為雲林藝術、生態觀光重要景點。（記者黃淑莉攝）

    口湖成龍濕地社區透過居民共創、藝術浸潤方式，翻轉海平面下聚落形象，成為雲林藝術、生態觀光重要景點。（記者黃淑莉攝）

    口湖成龍濕地社區透過居民共創、藝術浸潤方式，翻轉海平面下聚落形象，成為雲林藝術、生態觀光重要景點。（記者黃淑莉攝）

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