最快明年下半年上路！進口乳未來擬一律稱「牛乳」

未來鮮奶僅限於取得鮮乳標章、CAS驗證、產銷履歷者才可稱鮮乳，進口乳只能稱為牛乳，另相關產品若名為鮮奶茶、鮮奶酪，必須使用的原料是鮮奶才可將鮮奶入名。（資料照）

2025/03/14 16:37

〔記者楊媛婷／台北報導〕紐國液態乳今年起零關稅輸台，乳業協會、酪農協會都爭取進口長效乳不可稱為「鮮乳，政院原指示效期14天以內的乳品才可稱鮮乳，但可能引發國際貿易爭端，政院擬將進口乳稱為「牛乳」，有國產鮮乳標章、CAS驗證、產銷履歷等才可稱「鮮乳」，政院食安辦今跨部會偕農業部、經濟部、衛福部等向酪農說明，酪農協會理事長李恂潭表示，樂見有效區分國產鮮乳與進口乳，支持政院新方案。

衛福部去年6月預告效期長達30天乳品可名為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL鮮乳」，引起酪農產業反彈，認為進口乳品強調「鮮」乳會衝擊本土酪農，一度揚言北上抗議，國內鮮乳定義為「100%生乳」為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏乳汁，之後政院指示食藥署效期14天內的牛乳才可標示為「鮮乳」，但引發美日關切，指用天數區分沒有科學依據，認為將違反WTO規定。

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面對美日貿易壓力，官方研議擬不用效期來區分鮮乳、非鮮乳，英文不用「fresh milk」，一律用「milk」，國產鮮奶則沿用原鮮乳標章、產銷履歷、CAS驗證等與進口乳品區分，國產鮮奶包含牛、羊奶。

政府跨部門今向酪農說明，李恂譚表示，今天官方說明進口乳品將修法都一律稱為「牛乳」，至於乳飲品若使用冰磚還原奶並須標明為還原牛奶，只有取得國產鮮乳標章、CAS驗證等才可稱為鮮乳，另因業者需要重新設計包裝，加上法案等預告期，預計有1年緩衝期，最快明年下半年才會生效。

乳業協會祕書長方清泉說明，今天官方還有指出，如果食品未使用鮮乳為原料者，產品名不可再有「鮮奶」或「鮮乳」2字，必須依照其使用的牛乳原料標示為乳飲品，包含若產品名為鮮奶蛋糕、鮮奶酪等，必須使用的原料為鮮奶才可，否則就會涉及標示不實，目前新擬的方案較與時俱進，也依照國際的CODEX法典，可和國際接軌。

李恂譚表示，酪農支持明確區分國產乳與進口乳，但也指出官方說還要再開會，因此今日說明的內容不一定會是最終版本。

農業部表示，目前全國生乳取得鮮乳標章的比例已達95%，取得CAS的比例88%，將持續輔導業者加入，另畜試所去年已開發牛乳產地鑑別技術，可有效鑑定標是為鮮乳的產品是否為國產。

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