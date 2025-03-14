車撞人加重罰則！駕駛和行人團體互槓 共識加強「人車分流」

交通部將加嚴車輛撞死、撞傷行人的罰鍰和吊銷駕照年限。（資料照，中市府提供）

2025/03/14 16:32

〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部長陳世凱日前宣布，將加嚴格車輛撞死、撞傷行人的罰鍰和吊銷駕照年限，行人路權團體表達支持，但駕駛人路權團體卻抗議，也要求加重行人違規的罰則。不過雙方都呼籲，交通部和各縣市政府都應做人車分流號誌，確保行人安全、車流順暢。

行人路權團體「還路於民」主張與交通部一同強調，當行人依法走在行穿線上卻仍面臨生命危險、被汙名化，這才是真正的國恥，並指出，推動人本交通的國家都已證明強化道路設計包括行人庇護島、行人優先區、減速設施，以及車輛工程包括車窗透光率，駕駛教育如加嚴駕訓及考照審核，以及執法加重罰款及記點，才是減少人車衝突悲劇的有效策略。

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「還路於民」團體認為，交通安全不應造成駕駛與行人對立，駕駛下了車也是行人，呼籲交通部在強化停讓行人罰則之餘，更應於號誌化多車道路口考量研議規劃「人車分離號誌」，並採用國際慣用的「行人庇護島」，搭配以工程細緻考量的行人「分段穿越」時相，同時兼顧行人通行安全及行車效率，以建立更完善的人本交通。

不過，全國汽車駕駛人權益聯盟協會表示，行人完全不理會燈號，沒有正確的交通常識，才真正是國恥，並質問交通部長「如何開罰行人」？如何改善保障駕駛的路權？當紅綠燈形同虛設時，乾脆就拆掉紅綠燈，行人及車輛自由心證過馬路。

全國汽車駕駛人權益聯盟協會認為，一直以來均以「人車分流」的問題跟交通部建議，人、車均有用路的權力及遵守，駕駛人只要求一個對等措施平台。

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