中壢中豐北路轉大圳路有罰單陷阱 交通局同意調整

市府交通局現勘同意中壢區中豐北路沿線8個左轉專用道將施作偏心左轉車道。（記者李容萍攝）

2025/03/12 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區中豐北路為往來中壢市區及青埔地區的重要道路，不過往青埔方向的中豐北路一段內側車道為左彎專用，與大圳路一段路口卻僅是三色號誌，導致用路人容易被檢舉不按照號誌標線行駛，而大圳路一段部分為汽車禁止進入，因此中豐北路往中壢方向內側車道左彎幾乎很少用到，地方建議改成直行專用。市府交通局今（12）日回應，將會調整。

桃園市議員彭俊豪表示，透過中豐北路往青埔方向的用路人，近期經過大圳路一段的路口時經常被檢舉不按照號誌標線行駛。因該處內側車道為左彎專用，而號誌卻只有三色號誌，也未有提醒告示，等到發現要切車道時，根本反應不及，用路人質疑收到違規罰單，與號誌跟標線的指示不一有相當的關聯。

請繼續往下閱讀...

彭俊豪說，再加上往中壢方向的路口又因通道狹小使汽車左轉困難，現在的用路人大部分都在前方興北三路進行左轉的動作。標示不清與直覺上都有差異，改善也勢在必行；經與交通局現勘討論，會朝將此路口往中壢方向的內側車道將改直行車道並禁止左轉。往青埔方向為保留左轉功能須先設置左轉與內側的左轉道的方向改善。該路口因在橋上須要克服的困難更較多，會持續與道路管理機關討論是否能搭上中豐北路偏心式左轉改造的專案一同進行。

交通局交通工程科長曾啟倫表示，交通局預計4月底完成辦理中豐北路段（啟文路、大農路及民權路口）的雙向偏心左轉車道改善，中豐北路機場捷運A20區段徵收區內的5處路口，由養工處向內政部國土管理署爭取經費補助進行後續設計施工作業。

另外，因中豐北路及大圳路口下方為桃園大圳，且大圳路寬以機車行駛為主要需求，故將調整中豐北路往中壢方向內車車道標線調整為直行車道（增設汽車禁行牌面，機車仍以兩段式左轉），往青埔方向則是將內側直行車道調整為左轉專用車道，後續再評估研議設置偏心左轉車道可行性。

中壢區中豐北路與大圳路一段路口將增設汽車禁行牌面改善，機車仍以兩段式進行左轉。（記者李容萍攝）

中豐北路及大圳路口下方為桃園大圳。（記者李容萍攝）

中壢區中豐北路與大圳路一段路口將增設汽車禁行牌面改善，機車仍以兩段式進行左轉。（彭俊豪提供）

中壢區中豐北路與大圳路一段路口將增設汽車禁行牌面改善，機車仍以兩段式進行左轉。（彭俊豪提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法