內埔光明路及勝利路、勝光路口轉彎如鬼切 居民盼設導引線

內埔鄉光明路及勝利、勝光路口近期轉彎車不讓直行車事故頻傳。（民眾提供）

2025/03/12 21:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉光明路及勝利路、勝光路口，因非屬正交且路口寬大，近期屢屢傳出轉彎車輛未禮讓直行車而發生碰撞事故，鄉親期盼能新增轉彎虛線，讓車輛轉彎時有所依循。

內埔光明路是鄉內交通要道，也被劃為縣道187部分，從北往南與其交岔的勝利路、勝光路，沿線除有大量住宅也是採買、餐飲店的生活機能圈，車流量相當大，但該路口並非正交，而是呈現X型，且夾角角度約在45度左右，這也致使沒有標線的路口變得非常寬廣，勝利、勝光路鄰接光明路的路口就寬達30公尺。

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當地民眾今天又再度目擊車禍，次數之頻繁是令人咋舌，他指出，就他的印象，以往每個月都會發生4到5次的車禍，但這個月卻又更加頻繁，才短短12天，初估已有4起事故。

民眾說，因為兩條道路非屬正交且路口很寬，而勝利、勝光路許多車輛因為綠燈時間短，常見駕駛人搶快，但這卻容易發生車禍，其中又以勝光路往北直行的車輛與勝利路往南並要左轉進光明路的車流，最易因為不禮讓而發生碰撞，甚至常常會見到許多車輛根本就已行駛進入逆向車道，而切西瓜的下場就是常常發生車禍。

有附近居民加碼爆料，指此路口3天前才發生過車禍，「搶快結果花更多時間等待車禍處理」、「轉彎沒在禮讓直行車的」、「乖乖等但後面的車輛常常等不住又『切西瓜』」，附近居民都對此路口的事故頻繁程度有感，希望相關單位能劃上更明確的道路標線，如車道的虛線等等。

內埔警方指出，該處車禍次數略多，但因速度較慢，事故嚴重程度較低，不過，發生車禍兩方都不願意，將會進行現勘，了解是否有改善的必要，目前暫定將劃上導引的標線，供民眾依循，也呼籲民眾莫搶快並且轉彎車應禮讓直行車為最大原則。

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