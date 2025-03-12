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    張文潔議員 : 台北傳統市場攤商解約 竟需揪團才可能受理 ?

    議員張文潔表示，傳統市場有繳租金的攤商卻未營業，造成多處空攤，圖僅示意畫面。（記者劉詠韻攝）

    議員張文潔表示，傳統市場有繳租金的攤商卻未營業，造成多處空攤，圖僅示意畫面。（記者劉詠韻攝）

    2025/03/12 21:36

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北公有傳統市場經營型態老舊、二代攤商不願接手等窘境，議員張文潔質疑北市府消極處理攤販解約，攤販需揪團到一定數量才受理，且有繳租金的攤商未正常營業，造成市場出現空攤，公有零售市場「停止使用核發補助費」形同虛設。對此，市場處說明，符合一定資格才能領到補助，另外若有攤商未依合約正常營業，將進行解約。

    議員張文潔表示，有攤商陳情，向市場處提解約遭拒後，在無力經營的前提下，攤位卻仍需月繳5000元、年繳6萬元，導致進退兩難的局面。她並稱，傳統市場有繳租金的攤商卻未營業，造成市場出現空攤，原因在於市場處受理攤商受理申請停止使用時，會有「搬遷補助費」及「營業設備補助費」，需攤商揪團到一定的攤數才可以解約。

    市場處回應，依據公有零售市場自治條例，因市場改建、收回再利用、建物有結構安全疑慮或政策變更等情況，導致攤商無法繼續營業，才能核發搬遷補助費與營業設備補助費，並非由任一攤商申請退場，或揪團即可核發補助費。

    市場處指出，經營多年的攤商因年老體弱等問題，可依市場管理自治條例規定申請變更使用人名義，由共同生活的配偶及直系親屬互推一人申請變更，如經營滿2年，也可依零售市場使用權轉讓辦法，轉讓給其他有意承租攤位的北市成年市民，條件需設籍滿6個月。

    針對活化市場攤位部分，市場處則說，每年藉由市集精進計畫、行銷補助、業務費補助等專案，提供各公有市場自治會申請補助及輔導市場行銷活化、刺激市集精進，另市場處不定期派管理員持續稽查及輔導各市場攤位，瞭解市場相關需求並提供協助。

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