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    大甲媽遶境彰化衝突熱區曝 鄭銘坤：雙手合十膜拜不放煙火

    大甲媽遶境進香即將展開，警方將彰化市民生地下道列為搶轎衝突熱區，將部署優勢警力。（資料照）

    大甲媽遶境進香即將展開，警方將彰化市民生地下道列為搶轎衝突熱區，將部署優勢警力。（資料照）

    2025/03/12 17:01

    〔記者湯世名／彰化報導〕大甲鎮瀾宮媽祖南下遶境進香將於4月4日展開，5日進入素以搶轎衝突聞名的彰化市區，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤今天（12日）拜會彰化縣警局長陳明君時強調，今年仍將開放鑽鑾轎，呼籲信眾以雙手合十膜拜不放煙火；警方則將彰化市民生地下道、永樂街天后宮列為南下、北返時的衝突熱區，將部署優勢警力，確保遶境活動平和順利。

    鄭銘坤表示，每年大甲媽遶境經過彰化縣，縣警局為確保遶境活動平和都相當盡心盡力，有時信徒太過熱情，難免都會有小衝突。他要呼籲信眾，迎接媽祖時絕對不要鬧事、吵架。鄭銘坤並呼籲信眾迎接媽祖時準備鮮花素果即可，不要燃放鞭炮，以免出現民眾被鞭炮炸傷等安全問題，並影響居民睡眠。

    大甲媽祖9天8夜的遶境進香活動，將從4月4日星期五晚間起駕，按照以往行程，遶境隊伍將於5日中午過後經過大度橋進入彰化市，將由縣長王惠美接駕，當晚或6日凌晨經過彰化市民生地下道，進駐彰化市南瑤宮，稍事休息後南下往雲林縣邁進。至於回鑾經過彰化市時間則可能落在4月10日晚間或11日凌晨，進駐彰化市永樂街天后宮後，出發沿省道台一線大度橋進入台中市。

    往年大甲媽遶境進香，信眾在彰化縣的衝突熱區，都集中在彰化市民生地下道、三民路、永樂街天后宮、民族路、中山路等地點，因此警方也將部署大批警力，將待會勘後決定今年警力部署規模。

    大甲媽即將遶境進香，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前左）今天率團拜會彰化縣警局長陳明君（前右）。（圖由縣警局提供）

    大甲媽即將遶境進香，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（前左）今天率團拜會彰化縣警局長陳明君（前右）。（圖由縣警局提供）

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