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    首頁　>　生活

    南投名間好農春饗市集 消費滿300元抽電動機車

    名間鄉公所於受天宮人行步道舉辦「好農春饗市集」，名間鄉長陳翰立邀請民眾前來受天宮參拜，並享受品嚐美食及購物樂趣。（名間鄉公所提供）

    名間鄉公所於受天宮人行步道舉辦「好農春饗市集」，名間鄉長陳翰立邀請民眾前來受天宮參拜，並享受品嚐美食及購物樂趣。（名間鄉公所提供）

    2025/03/12 17:06

    〔記者張協昇／南投報導〕 南投縣名間鄉公所為加強行銷鄉內農特產品，從3月8日起至4月6日清明節連假，每逢週六、日於受天宮人行步道前舉辦「好農春饗市集」，集結數十家攤商參加，除有農特產品展集，也安排趣味闖關遊戲及摸彩等活動，只要消費滿300百元，即贈摸彩券1張，獎品有GOGORO VIVA電動機車、TECO 42吋電視及IPHONE16128G等。

    名間鄉長陳翰立表示，春天是一年季節的開始，也是適合走出戶外、享受美好時光的時刻，加上每年農曆3月3日是受天宮奉祀的玄天上帝聖誕，受天宮都會湧入大批批香客，因此特別規劃「好農春饗市集」，不僅讓大家品嚐最具特色的美食，也支持在地農特產品，共同推動永續生活。

    陳翰立指出，此次市集集結數十家攤商參加，包括在地農特產品及特色美食，現場還有趣味闖關遊戲，成功挑戰關卡即可獲得精美好禮，為提倡綠色消費，也推出「填問券送好禮」活動，填寫問券即可兌換精美手提袋或100元市集消費券，手提袋採環保友善設計，藉此鼓勵民眾自備購物袋，減少一次性塑膠製品的使用，讓綠色消費理念融入日常生活，邀請民眾來受天宮參拜，也享受市集多元活動與購物樂趣。

    南投縣名間鄉公所於受天宮人行步道舉辦「好農春饗市集」，集結數十家攤商參加。（名間鄉公所提供）

    南投縣名間鄉公所於受天宮人行步道舉辦「好農春饗市集」，集結數十家攤商參加。（名間鄉公所提供）

    南投縣名間鄉「好農春饗市集」，集結數十家攤商參加，展售在地農特產品。（名間鄉公所提供）

    南投縣名間鄉「好農春饗市集」，集結數十家攤商參加，展售在地農特產品。（名間鄉公所提供）

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