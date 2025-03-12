新北行動治理前進平溪瑞芳 侯友宜：打造長輩在地安養環境

侯友宜表示，市府盼藉由「不老長智村」規劃、「瑞芳醫院長照中心」建設，讓瑞平雙貢長輩在地安養、在地終老。（記者黃子暘攝）

2025/03/12 17:09

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市長侯友宜啟動行動治理里長座談會，今（12）日前往平溪、瑞芳區。侯友宜表示，平溪區人口面臨高齡的問題，市府盼藉由「不老長智村」規劃、「瑞芳醫院長照中心」建設，讓長輩在地安養、在地終老；發展觀光之餘也要兼顧生態，因此市府提出「新北市天燈永續發展自治條例」草案，希望兼顧觀光與生態。

侯友宜表示，今年財政收支劃分法修法通過，新北可能多得374億元，但可能被扣回部分，最終僅多拿100多億元，但無論錢多錢少，市府都會持續加強對偏鄉的民生基礎建設，也盼獲得足夠經費，可讓重大建設工程加速、社會福利盡量加碼，這是目前市府的方向。

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侯友宜說，面對人口老化，應妥善規劃如何使長者在地安老，市府對平溪、瑞芳將加強長輩照護，在老年人口多的平溪區，市府建置「不老長智村」，打造友善失智環境、失智診斷綠色通道，從初篩到照護一條龍，推動免費的預立醫療照護諮商等；瑞芳區則有瑞芳醫療大樓已在去年11月動土，預計2028年完工，規劃1到3樓為醫院，4樓為日照中心，5樓到9樓是住宿式長照機構，讓瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區有個醫院，民眾可在地獲得高品質、完整的醫療及長期照護服務。

觀光部分，侯友宜表示，平溪天燈吸引許多遊客，但天燈施放時應避免造成林地災害，市府盼取得平衡點，因此提出相關自治條例，有賴大家秉持「發展觀光也要兼顧生態」的共識；此外，風景區維護改善也有賴在地單位與市府通力合作維持。

去年颱風對北海岸造成影響，侯友宜指出，感謝台電、瑞芳與平溪區公所等單位高效率搶災，北海岸易受颱風影響，更應保持救災量能與快速反應。

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