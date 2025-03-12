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    淡水吉野櫻開花5成 土城希望之河廣場昭和櫻將接棒

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/12 16:57

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水的櫻花持續綻放，為市民與遊客帶來夢幻粉色花海。目前淡水天元宮三色櫻花期已結束，而吉野櫻正值花開之際，吸引許多遊客前來賞花。此外，北投子溪櫻花生態步道的吉野櫻也進入盛開階段，目前淡水皆已開5成，而土城希望之河廣場的昭和櫻預計將於3月中下旬綻放。

    淡水公所指出，天元宮以壯觀的吉野櫻景致聞名，目前花況約5成，預計3月中下旬至清明前後達到最佳賞花期。廣場前及天壇周遭已被粉色花海點綴，吸引不少攝影愛好者及遊客前往。

    淡水公所說，民眾要前往天元宮，可於捷運淡水站轉乘866、875、876、877路線市區公車至天元宮站；或搭乘淡海輕軌至淡金、北新路口V05站，於北新路福德宮轉乘875號公車或專車前往。另外，3月15日至30日，客運業者加開「淡水天元宮賞櫻專車」，遊客可於捷運淡水站第7、8停靠月台區搭乘，直達天元宮前方停車場。

    淡水公所表示，北投子溪櫻花生態步道的吉野櫻目前也約5成綻放，串聯北新路北投里福德宮至中山北路一段。要前往的民眾，可搭乘淡海輕軌至淡金、北新路口V05站，出站後步行約150公尺可達北投里福德宮；或於捷運淡水站前搭乘866、875、876、877路線市區公車至福德宮站，下車後步行約50公尺即達。

    除了淡水櫻花外，新北市綠美化環境景觀處也說，土城希望之河廣場的昭和櫻也將進入花期。目前已請櫻花專家評估，該區花況將於3月中下旬進入最佳賞花時段。此處位於市區內，擁有平緩步道，適合親子及長者前往。

    景觀處表示，民眾可搭乘捷運至海山站3號出口，沿海山路直行，穿過裕民路，至裕生路交岔口可抵達希望之河廣場（白色頂篷小舞台為地標）；若自行開車，可從北二高土城交流道下，右轉中央路三段，再往中華路一段右轉裕民路，並於裕生路交岔口即達；或是板橋四川路二段左轉中央路一段，再往裕民路交岔口即達；或是從中和連城路右轉金城路二段，到達裕民路後，往裕生路交岔口即達。

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

    淡水天元宮的吉野櫻盛開。（記者羅國嘉攝）

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