澎湖耍廢島遊程 主推手作小管一日干

遊客在耍廢島上，可享受澎湖特產體驗製作遊程。（記者劉禹慶攝）

2025/03/12 16:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖員貝國小廢校後，在村長陳天瑞領軍下，與社區居民共同打造成首座公辦民營露營區，並打響「耍廢島」名號，今夏主推提供手作小管一日干等特色遊程，希望讓耍廢島遊程轉為熱門，成為澎湖旅遊首選。

員貝雖在離島，但鄰近北海著名戲水區澎澎灘，因此遊程安排不以水上活動為主，轉而主打親子同遊、體驗獨特離島生活，除村莊導覽，更搭遊艇巡航東海，海上賞燕鷗，也欣賞員貝嶼、小桂林錠鉤嶼等的地質美景。今年並主打體驗處理澎湖名產曬小管干和享用美味龍蝦麵疙瘩與煎小管一日干，用味蕾征服遊客的心。

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員貝國小因人口外流嚴重，1995年廢校後校舍閒置，期間曾多次轉型利用，2006年曾與國立台北教育大學合作設立澎湖創意中心，最後無疾而終。現任村長陳天瑞警職退休後號召村民，建立官民合作模式，澎湖縣政府2019年重新規劃整建為露營區，設置小木屋5棟、露營平台5座以及社區自建新式度假屋12棟後，專案委託員貝社區發展協會營運管理，員貝重新以耍廢島旅遊型態再出發。

前往耍廢島居住的旅客，可選擇入住度假小木屋、組合屋、露營平台等不同住宿空間，還可以享受野炊烤肉、各式水上活動體驗，並配合旅客需求協助安排生態導覽體驗、潮間帶探索、水上活動體驗、海上巡航等，來趟小漁村的深度旅遊。員貝北邊海岸玄武岩柱狀節理發達，以石筆、石硯、百褶裙等地景最著名。

員貝島今夏推出手作小管一日干體驗，預料將引領旅遊新風潮。（記者劉禹慶攝）

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