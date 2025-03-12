東京食品展》TQF協會將啟動B Plus評鑑 助中小企業進軍日本

具有日本官方色彩JFSM，在展場中擺放的台日認證基準比較圖，大方秀出台日兩國國旗。（記者林翠儀攝）

2025/03/12 16:31

〔駐日特派員林翠儀／東京12日報導〕為深化台日食品安全作，並共同拓展國際市場商機，台灣優良食品發展協會（TQF協會）連續第2年攜手台灣業者參加東京國際食品展。TQF協會理事長周能傳表示，該協會與日本食品安全管理協會（JFSM）合作的「食品安全驗證」相互採認，預定在今年下半年啟動中階食品安全管理評鑑方案「TQF B Plus」，以協助台灣食品中小企業進軍日本。

TQF協會駐日代表陳英顯表示，今年攜手27家台灣食品企業參加東京食品展，以「傳統 x創新x商機媒合」為主題，展示台灣食品產業的多元優勢。設於台灣館內的攤位，從去年的1攤增加為2攤，日方合作夥伴JFSM，也在日本館的展攤首次舉辦台灣美食的試吃活動。

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TQF協會自2022年與JFSM締結台日策略合作夥伴關係，推動「食品安全驗證」相互採認。截至2025年3月，已有27家TQF驗證工廠取得相互採認證書。具有日本官方色彩JFSM，在展場中擺放的台日認證基準比較圖，很大方地秀出台日兩國國旗，周能傳指出，這是很難得的事，也反映出雙方友好關係。

為吸引更多中小企業加入相互認證的行列，JFSM理事長小谷雅紀宣布第二階段相互採認計畫，提供更具彈性的驗證機制，協助更多台灣食品企業進入日本市場。

此外，TQF協會與JFSM合作已擴展至5項合作計畫，包括相互採認、共同推廣宣導、台日商務合作、JFS-B plus為中階食品安全管理方案，將引進於台灣並建置符合台灣市場務實的食品安全管理評鑑方案，取名為TQF-B Plus評鑑方案，預計今年下半年可以開始受理台灣食品業者接受評鑑服務，台日2協會獲得B Plus的業者可以直接相互採認，可以促進台灣食品中小企業的升級。

台灣優良食品發展協會理事周能傳（左）與該協會駐日代表陳英顯（右），連續第2年率台灣食品業者參加東京食品展。（記者林翠儀攝）

台灣優良食品發展協會今年攜手27家台灣食品企業參加東京食品展。（記者林翠儀攝）

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