長榮航空4/18開神戶航線 配合大阪世博增航班密度

長榮航空4月18日起開航「桃園－神戶」航線。（圖由長榮航空提供）

2025/03/12 16:29

〔記者蔡昀容／台北報導〕配合日本大阪世界博覽會4月13日盛大開幕，長榮航空4月18日新開闢的「桃園－神戶」航線，4月18至27日每週飛航4班，4月28日起調整為每週2班；另外「高雄－大阪」4月1日起由每週7班增為11班。長榮航空表示，屆時將成為台灣飛關西航班最多的公司，是赴關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

日本是台灣民眾出國首選，長榮航空直飛日本11大航點，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森以及4月18日開航的神戶，共計14條航線。

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「桃園－神戶」航線，將以空中巴士A321-200執飛，機上配置商務艙8席、經濟艙176席，共184個座位。4月18至27日期間，配合世博開幕，每週飛航4班，4月28日起調整為每週2班。

慶祝神戶開航，長榮航空團體行程推出關西、四國地區深度旅遊，有別於傳統規劃，將由神戶及愛媛不同點進出，安排地標建築神戶港塔、姬路城、金刀比羅宮、日本最古老道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城，透過神戶及愛媛的交叉行程，探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島。

喜歡自由行的旅客，可透過長榮航空官網購買飛航日為6月20日（含）後的「桃園－神戶」機票，經濟艙來回未稅價1萬1640元起，另有機加酒產品供選擇。

長榮航空4月18日開航「桃園－神戶」航線。圖為神戶港。（圖由長榮航空提供）

長榮航空4月18日起開航神戶航線。（圖由長榮航空提供）

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