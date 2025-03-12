為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    長榮航空4/18開神戶航線 配合大阪世博增航班密度

    長榮航空4月18日起開航「桃園－神戶」航線。（圖由長榮航空提供）

    長榮航空4月18日起開航「桃園－神戶」航線。（圖由長榮航空提供）

    2025/03/12 16:29

    〔記者蔡昀容／台北報導〕配合日本大阪世界博覽會4月13日盛大開幕，長榮航空4月18日新開闢的「桃園－神戶」航線，4月18至27日每週飛航4班，4月28日起調整為每週2班；另外「高雄－大阪」4月1日起由每週7班增為11班。長榮航空表示，屆時將成為台灣飛關西航班最多的公司，是赴關西賞櫻或參觀世博的最佳選擇。

    日本是台灣民眾出國首選，長榮航空直飛日本11大航點，包括東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台、愛媛松山、青森以及4月18日開航的神戶，共計14條航線。

    「桃園－神戶」航線，將以空中巴士A321-200執飛，機上配置商務艙8席、經濟艙176席，共184個座位。4月18至27日期間，配合世博開幕，每週飛航4班，4月28日起調整為每週2班。

    慶祝神戶開航，長榮航空團體行程推出關西、四國地區深度旅遊，有別於傳統規劃，將由神戶及愛媛不同點進出，安排地標建築神戶港塔、姬路城、金刀比羅宮、日本最古老道後溫泉，以及日本國家級重要文化遺產松山城，透過神戶及愛媛的交叉行程，探訪岡山、淡路島明石大橋、四國高松或德島。

    喜歡自由行的旅客，可透過長榮航空官網購買飛航日為6月20日（含）後的「桃園－神戶」機票，經濟艙來回未稅價1萬1640元起，另有機加酒產品供選擇。

    長榮航空4月18日開航「桃園－神戶」航線。圖為神戶港。（圖由長榮航空提供）

    長榮航空4月18日開航「桃園－神戶」航線。圖為神戶港。（圖由長榮航空提供）

    長榮航空4月18日起開航神戶航線。（圖由長榮航空提供）

    長榮航空4月18日起開航神戶航線。（圖由長榮航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播