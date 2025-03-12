苗栗火車站景觀燈不亮未見修復 民怨門面落漆

苗栗火車站前站廣場景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

2025/03/12 16:03

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府以1.8億元改造苗栗火車站前後站周邊，4年前完工，但民眾近來發現火車站前站圓環及前、後站廣場景觀燈夜間不亮已有一段時日，卻不見修復，讓苗栗市門面落漆。縣府水利處表示，將派員檢查修復，之後將會移撥給苗栗市公所管理。

苗縣府為活化苗栗火車站周邊老舊空間，爭取內政部國土署城鄉之心計畫補助，獲補助1.6億元加上自籌1800多萬元，共1.8億餘元進行舊站體及前後站景觀設施，於2021年竣工，此工程並於隔年獲得建築園冶獎「公共建築景觀類」獎。

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但近來有民眾發現，火車站前站圓環及前、後站廣場景觀燈，夜間不亮已有一段時日，卻遲遲不見修復。張姓市民批評，縣府花了大筆公帑，將車站門面打造得煥然一新，夜間景觀燈卻不亮很久了，讓苗栗市門面落漆。

記者夜晚實際走訪前站，發現前站圓環及站前景觀燈未亮，側邊公車候車亭區的景觀燈有亮；雖並非全面不亮，但整體環境顯得昏暗。

對此，縣府水利處城鄉發展科表示，景觀燈不亮的可能原因有多種，可能景觀燈部分迴路電路出問題，也有可能受其他工程挖掘斷路，將派員檢查修復，之後也將會移撥給苗栗市公所負責管理維護。

苗栗火車站前圓環景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

苗栗火車站前站圓環及前站廣場景觀燈不亮，夜間環境顯得昏暗。（記者彭健禮攝）

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