為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗火車站景觀燈不亮未見修復 民怨門面落漆

    苗栗火車站前站廣場景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

    苗栗火車站前站廣場景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

    2025/03/12 16:03

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府以1.8億元改造苗栗火車站前後站周邊，4年前完工，但民眾近來發現火車站前站圓環及前、後站廣場景觀燈夜間不亮已有一段時日，卻不見修復，讓苗栗市門面落漆。縣府水利處表示，將派員檢查修復，之後將會移撥給苗栗市公所管理。

    苗縣府為活化苗栗火車站周邊老舊空間，爭取內政部國土署城鄉之心計畫補助，獲補助1.6億元加上自籌1800多萬元，共1.8億餘元進行舊站體及前後站景觀設施，於2021年竣工，此工程並於隔年獲得建築園冶獎「公共建築景觀類」獎。

    但近來有民眾發現，火車站前站圓環及前、後站廣場景觀燈，夜間不亮已有一段時日，卻遲遲不見修復。張姓市民批評，縣府花了大筆公帑，將車站門面打造得煥然一新，夜間景觀燈卻不亮很久了，讓苗栗市門面落漆。

    記者夜晚實際走訪前站，發現前站圓環及站前景觀燈未亮，側邊公車候車亭區的景觀燈有亮；雖並非全面不亮，但整體環境顯得昏暗。

    對此，縣府水利處城鄉發展科表示，景觀燈不亮的可能原因有多種，可能景觀燈部分迴路電路出問題，也有可能受其他工程挖掘斷路，將派員檢查修復，之後也將會移撥給苗栗市公所負責管理維護。

    苗栗火車站前圓環景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

    苗栗火車站前圓環景觀燈不亮。（記者彭健禮攝）

    苗栗火車站前站圓環及前站廣場景觀燈不亮，夜間環境顯得昏暗。（記者彭健禮攝）

    苗栗火車站前站圓環及前站廣場景觀燈不亮，夜間環境顯得昏暗。（記者彭健禮攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播