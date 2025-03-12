樂齡中心廣布全台逾3千村里 「千歲太鼓隊」成台南後壁活力象徵

台南市後壁區樂齡學習中心所成立之菁寮樂齡學習社團--千歲太鼓隊。（圖由教育部提供）

2025/03/12 16:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣進入超高齡社會，教育部為擴增中高齡者學習機會，今年度核定全國各鄉鎮市區372所樂齡學習中心，遍及全台361個鄉鎮市區，並且擴大於全國3118個村里推動，其中台南後壁區樂齡中心「千歲太鼓隊」已聲名遠播，長輩不僅學習新知，還結合社區與學校一起活動，日常生活更為豐富，成為樂齡典範。

教育部表示，今年全國共有372所樂齡學習中心，其中11所為各縣市的示範中心。各樂齡學習中心依據地方特色，規劃辦理55歲以上民眾學習課程，包括生活安全、運動保健、心靈成長的知識課程，以及配合在地鄉鎮特色的藝術文化課程及興趣培養等，並鼓勵長者於學習後組成樂齡學習社團服務社會，提供高齡者不必出遠門可以就近學習的機會。

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去年全國樂齡學習中心辦理超過11萬6500場次的學習課程，今年全國372所樂齡學習中心會把學習資源推動到3118個村里，預計提供20萬小時以上的課程，各中心也將成立1048個學習後的樂齡社團，讓學員學習後，仍可以與同學互相切磋技能，滿足中高齡者不同的學習需求。

如台南市後壁區樂齡學習中心推動樂齡拓點課程，還成立「千歲太鼓隊」，不只維繫了30位團隊成員們持續參與樂齡課程，且因為長期參與社會機構的協演與義賣活動，獲得後壁區公所與社會相關單位極大的肯定。長輩也在講師的引領下學會說故事，進入菁寮國小校園與國語不太順溜的低年級學生共讀，讓祖孫之間的語言隔閡降低。

又如苗栗縣樂齡學習示範中心成立不同主題的樂齡社團，包含保留在地文化特色的「藺草編織社團」，學員互相學習藺草新設計工法，除傳承在地藺編工藝文化及手藝，更肯定長者自我價值；「廚藝烘培社團」讓學員用最熟悉的家鄉味，共同設計樂齡菜單，吃得巧也吃得健康。

台中市樂齡學習示範中心則邀請曾經在職場叱吒風雲的高階主管，退休後成立「霸氣出擊行動服務團」，創造退休男性在共學同樂的環境氛圍，團員自掏腰包到外縣市的長照機構分享及服務，激發自主學習與行動服務，找回人生價值。

台中市樂齡學習示範中心（北區）成立「霸（爸）氣出擊-行動服務團」進行貢獻服務。（圖由教育部提供）

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