澎水學子前進風櫃社區 免費為獨居貧老維修水電

澎水學子前進馬公風櫃里，發揮所長為獨居長者檢修水電設施。（澎水提供）

2025/03/12 16:00

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖高級海事水產職業學校持續關懷社區長者，展現公益精神，今（12）日在風櫃里長洪雅妏協助安排下，由校長顏嘉禾與水電維修社呂至堅主任帶領學生前往風櫃社區，為貧困獨居長者提供免費的水電維修服務。主要針對老舊水龍頭及電源開關插座進行更換，以提升居家安全性，確保長者的日常生活更加便利與安心。

顏嘉禾表示，希望透過這樣的公益行動，讓學生們體會助人為樂的價值，進一步建立社會責任感與同理心。呂至堅則強調，水電維修雖是技術性的工作，但當這項技能能夠實際幫助有需要的人時，學生們會感受到前所未有的成就感與意義。

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這次並非澎水首次投入公益活動，繼日前舉辦冬至關懷長者活動及馬小特教送愛心行動後，學校再次展現社會關懷，持續履行社會責任。此次活動能夠順利進行，風櫃里長洪雅妏也提供了極大協助，協調社區資源，讓學生們能夠精準幫助有需要的長者。

除了水電維修活動，校方也規劃未來推動一系列社區公益服務，如機車修護、報稅協助、淨灘、捐血等，讓學生將所學專業技能實際運用於社會服務，進一步落實「學以致用」的精神。澎水並長期與在地社區保持緊密聯繫，定期了解弱勢族群的需求，並積極尋求資源，以提供更完善的協助。

校方表示，未來將持續擴展公益計畫，讓更多學生參與其中，培養他們的社會關懷與責任心，並希望透過這樣的實踐，激勵學生成為具備專業能力與道德素養的優秀人才。

澎水校長顏嘉禾領軍，率同學子關懷社區長者。（澎水提供）

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