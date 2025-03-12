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    桃市環局倡導「安靜車聚」 即時監測現場音量

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

    2025/03/12 12:08

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕許多車主喜歡舉辦車聚活動，但噪音也困擾附近社區住戶，桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測，環保局表示，多起車聚案例已減少噪音擾民陳情，希望持續透過與警方、車友合作，讓「安靜車聚」成為車聚活動典範。

    環保局代理局長葉孟芬表示，桃園特力家居日前舉行「經典90~老車回憶」車聚活動，現場包含三菱EVO車系、SUBARU IMPREZA車系，以及SAAB、MAZDA、BMW等經典車款，吸引近百名愛車同好參與交流，為了讓車友開心車聚，環保局也特別制定完善監測和執法計畫，與蘆竹警分局、車友共同合作，對於車聚活動進行噪音即時監測，在現場架設噪音檢測設備，提供車輛排氣聲浪檢測服務，如有車輛噪音超標情形，不僅做成紀錄，也將依規定告發並限期改善，同時歡迎車主駕駛愛車現場參加環保局自主噪音檢測，對於蓄意製造噪音行為，包括催油製造聲浪及高分貝音響播放，環保局與警局絕對嚴格取締不手軟。

    環保局表示，多起中壢區、新屋區、蘆竹區等車聚案例顯示，透過產官學跨界執行多項措施，有效阻絕噪音擾民等負面事件，從制定「安靜車聚」標準到推出全國首創「安靜車聚」，環保局將持續與車主團體合作，讓改裝車文化符合環保法規，也可以時尚流行。

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

    桃市府環保局倡導「安靜車聚」，制定監測及執法計畫，並對車聚活動進行即時監測。（環保局提供）

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