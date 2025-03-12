彰化老司機報路「請認全方位」 路邊五金行爆紅

位於東彰路、員水路口的這間五金商行，成為轉入員林市的重要路標。（記者顏宏駿攝）

2025/03/12 12:24

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣東彰道路南、北段通車後，員林市有一間「全方位五金商行」突然爆紅，因為全新的東彰路春節前通車以來，「路口指示」至今仍未裝設，沿途景致都為農田，用路人很難辨識路口位和方位，一間於員水路與東彰路口的五金商行，其鐵皮屋目標明標，成為東彰北路轉進入員林市的最重要地標。

「走東彰，進員林，請認全方位」，這是東彰北路通車後流行於員林人間的趣語，也是「老司機」的專用語，其實「全方位」是一間連鎖五金商行。因為這條路筆直寬敞，是員林人通往台中烏日高鐵或彰化市的捷徑，使用率非常高，但通車至今，路口的指示牌付之闕如，又因沿途景致均為農田，用路人常常錯過正確路口。

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縣議員許書維說，東彰北路進入員林市有兩大路口，分別是員東路和員水路，一旦錯過就得迴轉，有些機車騎士甚至逆向行駛，險象環生。後來「老司機」都說，走東彰，就要認「全方位」。員東路口沒有明顯地標，只有員水路口有這間五金商行最好認。

許書維表示，政府斥資88億蓋東彰北、中、南段，總長28.2公里，中段通車10年，較無問題，北、南段過年前通車以來，至今仍無路口的指示牌，非常誇張。他希望縣府加緊腳步，儘速裝設指示路牌。

東彰路通車月餘，仍無路口指示標誌。（記者顏宏駿攝）

五金行是大間鐵皮屋，非常好認。（記者顏宏駿攝）

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