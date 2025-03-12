「神獸」現身！超大水鹿省道亂竄 險與騎士相撞

1頭身形巨大的水鹿現身彰化市彰南路，用路人見狀紛紛閃避，水鹿也嚇得四處亂竄，險些與車輛相撞。 （民眾提供）

2025/03/12 12:07

〔記者湯世名／彰化報導〕神獸現身！1頭身形巨大的水鹿昨天（11日）再度現身彰化市省道台14線彰南路，用路人見狀紛紛閃避，水鹿也嚇得四處亂竄，險些與車輛相撞，最終水鹿鑽入巷弄消失，不過彰化市街頭連日來出現水鹿，是否棲地受到干擾，引發外界關注。

拍到水鹿身影的民眾指出，昨天清晨3點多她騎機車行經彰化市彰南路2段與安溪路口時，突然看到有1頭巨大的動物，靠近一瞧竟然是1頭巨大的水鹿，當場把她嚇壞停到路邊，水鹿四處奔跑，其他機車騎士靠近時也趕緊靠邊，只見水鹿被車輛嚇得四處逃竄，表情驚恐，還不時回頭望向騎士；最終竄入一旁小路後消失。

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民眾說，這頭水鹿很可能是半夜在山下迷路，要尋找出路回到山上，卻與許多機車騎士照面；沒想到會在平地的彰南路看到水鹿，真是嚇死人了。網友也說，影片中這頭水鹿也嚇壞了，可能棲地被破壞無路可去四處流浪，不得不跑入人類的生活圈，車流人流嚇壞了牠。

彰化縣八卦山過去常傳水鹿衝到大馬路上與車輛相撞事件，本月2日凌晨彰化市竹中里竄出1頭水鹿，直往民宅衝，最終從柵欄旁撞破木板圍籬脫困；9日晚間有民眾在彰化市台鳳社區巷內走路時，突然看到1頭水鹿站在巷子內，還一度回頭與民眾對望，只見水鹿悠哉悠哉地在巷弄內逛大街後離去；昨天再度有水鹿現身省道上，最近有水鹿三番兩次現身平地，引起民眾議論。

1頭身形巨大的水鹿現身彰化市省道台14線彰南路，一度嚇得四處亂竄。 （民眾提供）

1頭身形巨大的水鹿半夜現身彰化市彰南路，用路人見狀紛紛閃避。 （民眾提供）

1頭身形巨大的水鹿現身彰化市彰南路，用路人見狀紛紛閃避，水鹿也嚇得四處亂竄。 （民眾提供）

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