社子島區段徵收 當地里長盼放寬增加配售條件

台北市政府11日舉辦「社子島區段徵收事業計畫公聽會」，社子島自救會成員在會場抗議。（記者林承鴻攝）

2025/03/11 19:25

〔記者林承鴻／台北報導〕社子島禁建超過50年，2022年環評通過，台北市政府今（11）日舉辦「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」，說明區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，並蒐集意見。社子島自救會於現場抗議，指先行區段徵收違憲，要求立即停開公聽會。當地里長關注一萬名居民的安置，也希望拆遷補償能提高，並放寬增加配售條件。

地政局表示，為完善社子島地區堤防設施及解決排水問題 ，確保居民生命財產安全，並闢建公共設施、提供基礎建設、改善居民生活環境，積極辦理社子島地區整體開發。

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富洲里長陳惠民表示，社子島有95%居民贊成開發，每個人的意見不同都可以陳述，但不應該干擾會議進行。他說自救會抗議要把訴求說清楚，不能以少數人的意見去影響居民的權益，或讓外來的學者參一腳，非常不公。陳惠民說，社子島有1萬多位居民，區段徵收採先建後拆，會持續跟市府確保要先安置好居民。

福安里長謝文加指出，社子島有許多中低階層居民，希望安置要放寬，拆遷補償應滾動式檢討提高，以現在的市價補償比較公平，他說他從第一次環評就反映了，但市府都不採納，會持續爭取。

陳惠民表示，大家最關心的是政府配購房屋要賣多少錢，希望能以建築成本賣給居民，他也希望市府對老百姓多放一些優惠條件，提供價錢低一點，利息低一點的租屋選擇。而物價提高，建築成本也提高，賠償金額也應提高。陳惠民也希望放寬增加配售條件，讓世居居民可以分配到足夠的居住面積。

地政局說，社子島區段徵收開發範圍及抵價地比例於去年12月25日獲內政部土地徵收審議小組審議通過後，依法定作業程序籌辦「社子島地區區段徵收事業計畫公聽會」。

舉辦公聽會之目的主要有二，其一為 「資訊揭露」，透過公聽會向土地所有權及利害關係人說明社子島採區段徵收開發的公益性、必要性、適當性及合法性，以及開發計畫內容之規劃等；其二目的為 「意見蒐集」，透過土地所有權人及利害關係人意見之陳述，以蒐集其對於開發之相關意見。

土地開發總隊統計，今天公聽會上午梯次簽到人數約320人，登記發言人數15人，書面陳述意見183件；下午梯次簽到人數約320人，登記發言人數8人，書面陳述意見29件，市府將會如實彙整記載於會議紀錄中，並逐一回應列入紀錄，郵寄函送予陳述意見之當事人。

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