日籍麻疹個案行跡曝光 北市衛生局籲足跡重疊者自我健康監測

麻疹境外移入病例在台北市的公共場所活動足跡。（台北市衛生局提供）

2025/03/11 19:25

〔記者林承鴻／台北報導〕疾管署今（11日）公布1名境外移入麻疹病例，個案3月2日自日本大阪入境，3月4日出境，期間曾搭乘機場捷運、台北捷運及965台灣好行公車往返士林夜市、寧夏夜市及新北市九份。台北市衛生局呼籲與麻疹確診者足跡重疊者，進行自我健康監測至3月22日。

北市衛生局提醒，接觸者與麻疹確定病例暴露於同一空間，或密切接觸後應自主健康管理18天，如無相關症狀可正常生活，但建議要配戴口罩，暫時不要出入公共場所，並留意有無麻疹症狀，如民眾出現麻疹疑似症狀，應儘速主動聯繫居住地之健康服務中心（衛生所）協助安排就醫。

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衛生局提醒，民眾應避免帶未滿1歲，或未接種疫苗的嬰幼兒至流行地區，如實有必要前往，設籍台北市的市民可於出發前，帶幼兒至市立聯合醫院12區院外門診部，由北市衛生局補助接種1劑MMR疫苗，惟滿12個月後仍須按時程，分別於滿1歲及滿5歲，各完成1劑公費MMR疫苗接種，返國後則進行自主健康管理18天。

衛生局說明，麻疹出疹前4天至後4天皆具有傳染力，且傳播力非常強，會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而感染，潛伏期7至18天，與確診者接觸後10至12，會出現發燒、咳嗽、流鼻水、鼻炎、結膜炎（畏光、流淚與紅眼）等症狀，平均約14天會出疹。

麻疹境外移入病例曾到士林夜市。（台北市衛生局提供）

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