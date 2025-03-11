台灣國際蘭展3天吸客逾8萬人 沉浸式主題、互動體驗吸睛

2025台灣國際蘭展8日開幕，開展3天創下逾8萬參觀人次。（記者王姝琇攝）

2025/03/11 19:54

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台灣國際蘭展8日開幕，開展3天創下逾8萬參觀人次，較去年同期大幅成長7成，展區不僅帶來沉浸式主題景觀，更精心規劃體驗課程，讓民眾增添更多樂趣。

台灣國際蘭展展至23日，展覽內容精彩豐富，以「智慧、永續、創新、傳承」為理念，帶領觀者進入一場奇幻蘭花之旅，今年展區規劃4大場域、5大展館、20項精彩主題，邀請34國國家參展，還有舉辦蘭花商業品種競賽，展示全球最新優質品種，為蘭花產業發展提供新方向，同時有來自各國的國際蘭花景觀競賽，打造專屬各國特色的蘭花造景，呈現獨特的視覺饗宴。

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蘭展期間體驗活動包含獨家花藝DIY課程，邀請CFD中華花藝設計協會台南市分會的專業師資，教民眾作出專屬花藝作品；花藝動態展演則在展期間的每日下午登場，邀請16位花藝大師現場創作；還有蘭韻律講堂，內容涵蓋品種趣味、園藝巧思、養護心法、養蘭妙招等蘭花小知識。

台南市長黃偉哲表示，本屆蘭展不僅是一場視覺盛宴，更規劃許多手作活動，還有講座聽專家分享如何用蘭花美化生活、輕鬆養蘭等趣味知識，帶領民眾走進蘭花的奇幻世界，共享感官饗宴。

2025台灣國際蘭展，互動體驗系列課程增添樂趣。（南市觀旅局提供）

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