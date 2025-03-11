台灣鳳梨超讚 日本大型蔬果商都樂今年至少採購3千噸

農業部次長黃昭欽（右2）、日本都樂公司青木寬社長（左2）、京王百貨公司築地定松會長（右1）及定松公司牧泰利社長共同宣布2025台灣鳳梨季正式上架日本通路。（農業部提供）

2025/03/11 19:25

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本是我國鳳梨最大外銷市場，農業部次長黃昭欽表示，去年台灣鳳梨銷日量達1.9萬噸，較2020年成長近8倍，日本大型蔬果供應商都樂則表示該公司去年採購台灣鳳梨數量達1900噸，預計今年會再擴大採購鳳梨3000噸外，也將採購台灣香蕉。

鳳梨是我國主要外銷水果之一，中國於2021年3月禁運台灣鳳梨後，農業部積極拓展其他市場，日本就是台灣鳳梨鎖定的主要市場之一，為穩定鳳梨外銷品質，農業部推動溯源管理、輔導包裝場、協助農民團體改善集貨包裝作業等，讓台灣鳳梨外銷日本穩定成長。

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日本大型蔬果商都樂今在東京新宿京王百貨舉行台灣鳳梨行銷活動，黃昭欽代表農業部前往感謝日本都樂隊台灣鳳梨的支持，讓台灣鳳梨去年外銷日本數量達到史上新高，也表示隨紅肉紅龍果、龍虎斑等已都陸續開放輸日後，會持續輔導農民提供品質穩定的台灣農產品，讓日本消費者也能品嘗到台灣直送的美味。

都樂日本公司社長青木寬代表示，該公司去年採購台灣鳳梨數量突破1900公噸，較前一年度翻倍成長，今年規劃持續擴大採購量，比去年增加採購1.5倍，並表示將於4月下旬新增採購台灣香蕉，進一步擴大銷售台灣水果。

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