中市議員謝志忠爭取 后里森林公園圍牆透明化

后里森林公園圍牆又高又長。（謝志忠提供）

2025/03/11 17:05

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員謝志忠多次在都建水業務質詢建設局，強烈主張公園安全透明化，要求后里森林公園圍牆全面優化透明，重視公園安全與加速設置公園的監視器、AED，經一年半的時間緊盯進度，最近義德里、義里里活動中心以北的圍牆矮化終於完工。

謝志忠表示，「台中市公園綠地策略藍圖」中提到，「台中公園將封閉的邊界圍牆拆除，使公園開放性與視覺穿透性增加，治安死角隨之減少。」，可見公園透明度會直接影響民眾公共使用。

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因此，他在2023年5月22質詢，並在第一次定期會提案，要求市府將后里森林公園的圍牆全面優化透明，加速設置公園監視器，重視市民安全；2024年12月9日再度質詢建設局，提案緊追進度，要求市府加快速度拆除，增加公園的透明性。

謝志忠指出，公園與綠地是市民最放鬆的所在，根據市府警察局統計，公園內發生的刑案數，最令人擔憂的傷害、妨害風化、性交猥褻等案件，2020年發生79件、2021年82件、2022年71件、2023年82件，顯示台中市刑案數並沒有下降趨勢，因此公共安全絕對是第一考量。

謝志忠並再度強烈要求市府，必須提出明確的具體計畫，將義德里、義里里活動中心以南圍牆全面優化，減少治安死角，完整落實公園透明化，提升公園安全，也讓市民安心，保障市民的基本安全

經謝志忠爭取，義德里、義里里活動中心以北的后里森林公園圍牆，終於完成矮化透明。（謝志忠提供）

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