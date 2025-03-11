7米高「黃阿瑪」衝打卡人氣 大鵬灣帆船生活節拚1億產值

2025年大鵬灣帆船生活節邀請台灣IP「黃阿瑪的後宮生活」（左1為黃阿瑪）坐鎮，預估創造10萬人次、1億元產值。（記者蔡昀容攝）

2025/03/11 17:01

〔記者蔡昀容／台北報導〕2025年大鵬灣帆船生活節4月1日至20日在屏東濱灣碼頭舉行，期間有全國最大規模的帆船錦標賽、獨木舟趣味競賽等，並首度與知名IP合作，邀請「黃阿瑪的後宮生活」坐鎮，7米高的巨型黃阿瑪充氣偶供合影打卡。觀光署表示，目標吸引10萬人次、創造1億元產值。

交通部觀光署大鵬灣國家風景區管理處與屏東縣政府主辦的大鵬灣帆船生活節，今天在台北舉辦宣傳活動。

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鵬管處指出，帆船生活節期間，濱灣碼頭周邊設置多個主題IP打卡點，包括「黃阿瑪的後宮生活」黃阿瑪充氣偶及其他7隻後宮貓咪，週末則舉辦市集，提供在地特色美食。生活節官網也推薦多種遊程，包括單車漫遊、大小港邊農漁體驗、遊湖船導覽等，歡迎民眾參加。

帆船生活節期間的重頭戲「大鵬灣盃全國帆船錦標賽」，4月11至13日舉行，吸引國內外選手同場競技，規模多達250艘以上帆船，是全國最大帆船賽；4月19至20日則是獨木舟趣味競賽。

鵬管處處長王玟傑說，今年目標吸引10萬人次，預計創造1億元產值。觀光署副署長黃荷婷期許，將大鵬灣打造成遊艇港，能吸引許多愛好大自然、運動旅客，尤其是歐美旅客，藉此導引國際客往南台灣探索。

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