萬金石馬拉松3/16開跑 交通管制路線看這邊

當日比賽路線圖。（新北市金山警分局提供）

2025/03/11 17:07

〔記者吳昇儒／新北報導〕2025新北市萬金石馬拉松將於本月16日上午6時起開跑，主辦方預估將有1.2萬人報名參加。轄區的新北市金山警分局為維持活動順利進行，將執行交通疏導管制勤務，屆時將請用路人改道或依循現場執勤員警指揮及引導，以維護活動路段交通順暢與安全。

新北市金山警分局長沈明義指出，為了活動順利舉行，分局縝密編排警力、義交將於當日執行萬里區、金山區、石門區賽道交通疏導管制勤務，管制時間從16日0時至14時止。賽事當天交通管制期間，所有車輛禁止跨越賽道，行人部分請依現場交通疏導人員指揮通行，民眾當天如有使用車輛外出之需求，請於前一日下午8點前，將車輛移置非管制區域。

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另主會場周邊台2線路肩公告禁止臨時停車，主辦單位將密集擺設交通錐和連桿將賽事路段區隔，選手請勿任意停放車輛，違規車輛將拖吊至周邊不妨礙賽事進行地點，請參賽選手特別注意，也請用路人駕車行經賽事周邊路段時，請減速慢行，遵循警察、義交及工作人員指揮疏導，並隨時收聽警察廣播電台即時路況報導，遇有緊急事件，請使用替代道路，以維護交通安全與順暢。

管制路線及替代道路資訊如下：

（一）賽道交通管制：

1、台二線美崙路口（台二線49.4公里處）至台二線石門加油站（台二線27.6公里處）萬里往淡水方向全線車道。

2、金山區台2線左轉自磺清路-磺清橋-磺港路-民生路-萬金橋-萬里區下社-左轉台2線全線車道。

3、萬里區台2線往石角路-漁澳路-東澳路-港東路-港西路全線車道（野柳地區）。

（二）調撥車道措施：

1、台2線萬里往金山方向之車道（太平洋建設第二停車場至下社路口）全線封閉。於台2線金山往基隆方向，鎮北宮路口內線車道開始實施調撥。

2、往野柳方向之車輛於鎮北宮路口引導至台2線萬里往金山方向調撥車道行駛至玉田路口左轉玉田路，往金山方向車輛維持原車道至玉田路口進入調撥車道直行。

（三）車輛替代道路規劃：

1、金山市區（中山路）:於活動當日金山市區交通管制車輛，需從法鼓路與三界壇路進出台2線與中山路。

2、野柳風景區: 6點到8點30分封閉管制無法進出，8點30分以後可以由山區道路（玉田路）前往龜吼、野柳地區。

3、磺港地區: 於活動當日可由社寮聯絡道進入金山市區，再循法鼓路與三界壇路進出台2線。

（四）車輛分流管制：

比賽當天早上5時15分起，自基隆台二線與基金三路三叉路口處進行分流措施，為避免台二線濱海公路車流壅塞，將引導大客車（遊覽車、選手接駁車等）行走基金三路前往萬里地區，並於台二線瑪鋉路口進行管制，民眾需於該路口下車再步行至會場。

主辦單位預估當日將湧進1.2萬名參賽選手。（新北市金山警分局提供）

當日將會進行交通管制。（新北市金山警分局提供）

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