新北新莊2處用地解編 打造運動中心及現代化市場

新北市新莊區「高中二」用地現況為中美、美秀市場，將解編還地於民，未來打造現代化市場。（記者賴筱桐攝）

2025/03/11 12:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市新莊區「高中一」、「高中二」用地面積共約5.57公頃，劃設逾50年未徵收開闢，影響地主權益與地方發展，市府將解編變更為住宅區、公園用地等，規劃興建新莊第二國民運動中心與現代化市場，案件今天經內政部都市計畫委員會審議通過，後續由市府地政局研擬市地重劃計畫書，提報地政司審議。

城鄉發展局表示，民眾長期反映，南新莊地區公園、綠地不足，且有運動中心和停車場需求，市府在原「高中一」用地範圍內（新莊區龍安路南側、光華國小及潭底溝西側地區）劃設0.69公頃的公園用地兼體育場用地，將由市府體育局、交通局規劃興建新莊第2座國民運動中心，包含游泳池、課程教室及綜合球場等，並共構地下停車場，滿足市民需求。

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另外，「高中二」用地現況為鐵皮搭建的中美、美秀市場，考量當地仍有市場民生採買需求，因此在原土地範圍內（新莊區中華路、新莊運動公園東側）劃設0.56公頃的市場用地，未來由市場處評估打造現代化零售市場，並透過多目標使用，引入其他多元公共設施。

城鄉局指出，這項計畫推動不僅還地於民，使土地有效利用，也能增加公共設施，改善居民生活品質，民眾可享有完善的運動設施、公共市場與綠地空間，提升區域發展潛力，目前新莊地區還有公共設施用地專案通盤檢討，正在內政部都市計畫委員會審議，未來可有效提高公設開闢率。

新北市新莊區「高中一」用地長年未徵收開闢，將變更為公園用地兼體育場用地，規劃興建新莊第二座國民運動中心。（記者賴筱桐攝）

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