台東都歷部落復育酒麴樹種 找回阿美族原味

林保署台東分署今天結合成功鎮都歷部落阿美族人種植傳統酒麴植物過山香及黃荊。（記者黃明堂翻攝）

2025/03/11 12:49

〔記者黃明堂／台東報導〕黃荊及過山香是阿美族人釀酒的傳統酒麴植物，林業保育署台東分署與成功鎮都歷部落族人，今天攜手種植，另外分署成功工作站也加碼致贈參與植樹復育的族人們每人1株過山香，希望將阿美族酒麴植物復育行動推廣到部落讓更多族人參與，進而延續都歷阿美族人的傳統酒麴及採集文化。

近年來林業保育署推動原生樹種復育工作，林業保育署台東分署也連續數年於植樹月贈送台灣原生種植物給民眾。都歷部落長期與該分署合作進行社區林業、國土生態綠網、友善生產及里山倡議（生產地景、生態旅遊）等工作，未來也持續合作擴大民族植物復育栽植及阿美族食農教育。因此，台東分署成功工作站特別選在植樹節前夕，與都歷部落合作在部落周邊林地栽植阿美族民族文化植物。

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今天參與植樹的族人們年齡最小的2歲多、最年長的林學明頭目近90歲，族人們扶老攜幼、在工作站同仁的協助下種了200株傳統酒麴植物黃荊及過山香，後續也會由部落族人認養及維護。

過去都歷部落族人釀酒所使用的酒麴植物一共有13種，包括雞母珠、大葉田香、七里香、黃荊、過山香等。旮部融岸文教促進會吳筱帆理事長說，目前部落已經栽植了近7、8種酒麴植物，未來也希望能將這些植物全部種回部落周邊。

台東分署表示，未來除持續協助部落復育這些珍貴的民族文化植物外，也期待未來本區可成為發展兼具生態永續及傳承文化的復育基地。這次攜手都歷部落族人「把傳統酒麴植物種回來」，不只是讓當地族人參與民族植物復育的活動，也將持續輔導部落擴大復育民族植物及多元利用、推動食農教育及里山生活實踐等多項行動，除強化森林生態的永續及韌性外，也期望能讓阿美族人的生態智識與自然環境共存共榮。

林保署台東分署長吳昌祐（右）贈酒麴植物給都歷部落族人。（記者黃明堂翻攝）

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