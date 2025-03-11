東縣府視察南迴災後復建工程 把握汛期前完成防洪整備

縣府團隊11日早上前往南迴巡視災後復健工程，表示會監控進度務求汛期前完成。（縣府提供）

2025/03/11 12:48

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縣府團隊11日前往南迴線文里溪、太麻里溪及東64線3K+170~3K+270道路下邊坡堤防災害復建工程視察，縣長饒慶鈴表示，感謝中央挹注清疏經費，並協調土石堆置地點，鄉親關心的東64線災害復建工程預計於10月恢復路面通行，務求在汛期前完成整備工作。

饒慶鈴表示，南迴地區地勢陡峭，上游因地震致土石鬆動，颱風期間極易引發災害，縣府將持續監控工程進度，全力推動防洪與復建措施。

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縣府建設處說明，每年編列約1億元進行常態河川維護，並額外動用災準金3700萬元，優先搶修太麻里溪及太平溪急要河段，目標於汛期前完成40萬立方公尺土石清理，以降低洪水衝擊。

工程將疏濬土石運至海岸保安林區養灘，可提升河道通洪功能、減緩海岸侵蝕，也能作為防風造林基地。此次中央專案挹注3.2億元補助經費，目前標案已進入工程招標階段，預計3月中下旬陸續開標。

建設處補充，文里溪堤防受損部分，縣府自北新橋上游300公尺至出海口辦理復建工程，並計畫疏濬24萬立方公尺土石至海岸養灘。該工程除恢復河川防洪能力外，也將增設水防道路，平時作為地方通行道路，汛期則作為防汛搶險通道。目前已完成中央審查意見修正，並進入發包作業，預計3月17日開標。

縣府團隊11日早上前往南迴巡視災後復健工程，表示會監控進度務求汛期前完成。（縣府提供）

縣府團隊11日早上前往南迴巡視災後復健工程，表示會監控進度務求汛期前完成。（縣府提供）

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