台灣國際蘭展賞花順遊山區 憑票根享優惠

台灣國際蘭展吸引賞花人潮，南市觀光旅遊局推薦山區2、3日小旅行。（南市觀旅局提供）

2025/03/11 12:49

〔記者王涵平／台南報導〕台灣國際蘭展吸引賞花人潮，南市觀光旅遊局推薦山區2、3日小旅行，只要憑蘭展門票票根或購票憑證即可享有優惠。

南市觀旅局表示，喜歡花草與自然生態的朋友，不妨結合東山、楠西、玉井及南化規劃山區2至3日小旅行，順道前往配合蘭展優惠的店家享優惠。

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觀旅局長林國華表示，台南山區除了關子嶺泥漿溫泉，還有東山區175東山咖啡公路沿途有20多家景觀餐廳及咖啡廳，可以喝咖啡、嚐美食、賞美景；楠西區除了有曾文水庫遊船、餵山豬，還有玄空法寺、永興吊橋、梅嶺風景區則可登山看美景品嘗梅子雞湯，下山再到龜丹溫泉解除疲勞。

玉井區可到北極殿、噍吧哖事件紀念園區、加利利漂流木方舟教堂參觀，玉井青果集貨場可購買產地新鮮水果，還可到玉井商圈採購在地農特產伴手禮；南化區除了可前往風景秀麗的烏山風景區，欣賞豐富的自然生態以外，還可前往南化水庫、寶光聖堂、南化烏山生態區等旅遊景點，也要品嘗竹筍、山產、蔬果等農特產品。

南化區北平里還有隱藏版的麝香木園區，沿途300多欉淡紫色麝香木美不勝收，花期大約可到4月；另外，玉井淺山市集春季場則將於3月15、16在焦吧哖事件園區舉辦；還有南化寶光聖堂的花旗木活動預計將於3月29日開始，4月還有結合「黑糖」及「蜂蜜」的黑糖尋蜜趣，給遊客一個繽紛又甜蜜的春遊體驗。

台灣國際蘭展吸引賞花人潮，南市觀光旅遊局推薦山區2、3日小旅行。（南市觀旅局提供）

台灣國際蘭展吸引賞花人潮，南市觀光旅遊局推薦山區2、3日小旅行。（南市觀旅局提供）

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