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    首頁　>　生活

    把握機會！北市13家大企業徵才 這職業月薪可破53k

    北市勞動局就業服務處3月10至3月14日邀集13家知名企業於各就服務站舉辦現場徵才活動，提供598個工作機會。（圖由勞動局提供）

    北市勞動局就業服務處3月10至3月14日邀集13家知名企業於各就服務站舉辦現場徵才活動，提供598個工作機會。（圖由勞動局提供）

    2025/03/10 16:29

    〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市就業服務處自3月10日至3月14日共邀集13家企業，包括餐飲零售、公共自行車租賃、視聽娛樂，清潔保全及照顧服務等企業提供徵才活動。舉辦地點分別於內湖、北投、西門、艋舺及景美就服站舉辦，最高薪資從美樂披薩儲備店長職缺開出的47k起跳，勞動局歡迎民眾踴躍參加，把握與人資直接面試的良機。

    勞動局表示，本週徵才廠商包括達美樂披薩、和億生活（添好運）、米塔集團、統一超商、統一生活事業（康是美）、大潤發、微笑單車（YouBike）、中興保全、錢櫃、四正勤居家長照機構、潤田居家長照機構、安橋保全及安橋公寓大廈管理維護共計13家企業，舉辦地點為11日在內湖及北投就服站舉辦，13日在西門及艋舺就服站舉辦，14日則在西門及景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時。

    北市就服處指出，國內餐飲市場求才若渴，日前世界棒球經典賽資格賽骰到6話題商家達美樂披薩，在本週徵才釋出儲備店長職缺，薪資上看47K，另有績效獎金、競賽獎金等，更提供內部績優員工創業加盟的機會。

    北市就服處說，米塔集團本週釋出160個工作機會，有儲備職及內外場人員，同時規劃新人1對小老師指導訓練；另獲米其林星級肯定的和億生活（添好運）拔得本週薪資頭籌，店主廚53K起，其次是店經理51K起，議薪空間大。

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