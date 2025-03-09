搶蘭展商機！ 台南推輕旅逛花海、搭五分車看展

2025台灣國際蘭展開展首日吸引4.5萬人次到訪。（記者王姝琇攝）

2025/03/09 17:06

〔記者王姝琇／台南報導〕2025台灣國際蘭展開展首日吸引4.5萬人次到訪。南市觀旅局特別規劃輕旅遊程，讓遊客從認識蘭花、浪漫美拍到手作體驗。特別的是，深受遊客喜愛的台糖烏樹林園區五分車搭乘體驗，開出蘭展期間限定路線，遊客可從烏樹林車站搭乘五分車直達蘭展會場。

台灣國際蘭展展至3月23日，今年以「Next20」為主題，期許台灣蘭花產業持續向前邁進；展場規劃5大主題館，不僅展現台灣智慧農業成果，更邀34個國家參展，同時打造沉浸式體驗空間。除了參加蘭展盛會，台南觀旅局也精心規劃輕旅遊程，帶領遊客暢遊周邊景點，搶攻蘭展商機。

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觀旅局長林國華指出，結合休閒與寓教於樂的「蘭都觀光工廠」，讓民眾深入認識蘭花培育歷程與生活應用，還能安排蘭花植粹洗髮精等手作體驗，戶外休閒空間以白色遊艇、南瓜馬車、壁畫彩繪及浪漫的花朵廊道為造景，營造充滿創意與童趣的園區，成為親子旅遊拍照打卡的好去處。

此外，台糖烏樹林休閒園區深受遊客喜愛的五分車搭乘體驗，特地推出蘭展期間限定路線，從烏樹林車站直達蘭展會場，單程約1.3公里，不僅能欣賞田園景緻，還有專業老師沿途導覽介紹。

特別的是，此次蘭展將展區向外延伸，後壁百年義昌碾米廠以蘭花裝點，化身為創意蘭展場地，此外還可安排漫步菁寮老街，走逛《俗女養成記》劇中場景，預約後壁俗女村披薩DIY體驗。另一延伸展場則是去年甫開幕就爆紅的雅聞湖濱療癒森林，讓遊客在玫瑰園中也能欣賞蘭花之美。

除了規劃蘭展周邊暢遊之外，台南麻豆柚花季、學甲蜀葵花、將軍木棉花道相繼登場。人氣吉祥物「巷仔Niau」將現身3月15日開展的學甲蜀葵花季，搭配數萬株高聳亮麗的蜀葵花，紅黃相間的火焰雞冠花、粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，占地2.6公頃，花季長達2個月。

將軍木棉花則結合趣味拔紅蘿蔔，29日邀民眾欣賞盛開的木棉花之際，同時享受親子田園樂趣，品嚐在地優質紅蘿蔔美味。此外，麻豆區農會於麻豆柚兒園區內成立UR品牌生活概念館，館內外營造打卡樂趣，並販售特有柚花咖啡、茶飲及多達30餘種文旦相關產品，還能體驗手作柚香精油蠟燭，最浪漫的還能安排在柚子園裡、柚花樹下品嚐在地特色柚香美食。

台糖烏樹林園區五分車開出蘭展期間限定路線，遊客可從烏樹林車站搭乘五分車直達蘭展會場。（記者王姝琇攝）

學甲蜀葵花季將於3月15日登場，還有粉萼鼠尾草等多種花海爭奇鬥艷。（記者王姝琇攝）

將軍木棉花結合趣味拔紅蘿蔔，29日邀民眾欣賞木棉花，同時享受親子田園樂趣。（記者王姝琇攝）

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