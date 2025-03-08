超美！白天賞花晚上看煙火秀 中埔「春嬉風鈴」人潮爆棚

適逢黃花風鈴木花季，中埔鄉公所今、明2天在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」活動，晚間煙火秀超美。（記者林宜樟攝）

2025/03/08 20:18

〔記者林宜樟／嘉義報導〕春暖花開，嘉義縣中埔鄉公所結合中埔鄉農會，今、明2天在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」活動，黃花風鈴木盛開，引爆爆棚人潮，晚間上演煙火秀驚豔全場，從白天美到夜晚。

中埔鄉公所及中埔鄉農會在八掌溪南岸舉辦「春嬉風鈴」2025絢麗奪目活動，期間邀請AKB48TeamTP、Ozone、中華職棒樂天女孩、中信兄弟啦啦隊成員及歌手賴慧如、許志豪、杜忻恬、李子森、吳申梅等人帶來精彩表演。

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中埔鄉長李碧雲、中埔鄉農會總幹事李甯潔及立委陳冠廷、蔡易餘等人今晚出席活動。李碧雲說，受氣候影響，仁義路黃花風鈴木花期較晚，波斯菊花海、大百日草已盛開，花期還有1到2個月。「春嬉風鈴」活動結合綺麗市集140餘個攤位、星光演唱會等，今晚煙火秀特別規劃2階段施放，大量的高空彈系列，霞草、金柳等，在焰火的展現過程中，單色系及混合色系的搭配方式，將春天生氣蓬勃的繽紛色彩表露無遺，增添浪漫回憶，創造嶄新的視覺饗宴。

中埔鄉公所說，明天活動時間是下午2點到晚上7點，活動場地小森林區內有兒童遊戲、中埔鄉生鮮農產品、餐酒館、絲瓜許願牆、DIY及打卡贈送可愛水果造型鑰匙圈，民眾按讚可換好禮，明天歌手為水管阿民、金曲歌后吳申梅、杜忻恬、超級偶像6總冠軍李子森、中信兄弟啦啦隊等。

黃花風鈴木綻放。（記者林宜樟攝）

各式不同的壯觀煙火。（記者林宜樟攝）

民眾擠爆會場欣賞表演。（記者林宜樟攝）

市集人潮洶湧。（記者林宜樟攝）

中埔鄉長李碧雲邀請民眾賞花看煙火。（記者林宜樟攝）

中埔鄉農會總幹事李甯潔邀請民眾參與活動。（記者林宜樟攝）

明星表演熱鬧滾滾。（記者林宜樟攝）

黃花風鈴木綻放。（記者林宜樟攝）

各式不同的壯觀煙火。（記者林宜樟攝）

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