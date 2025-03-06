高雄仁武區第三所 灣內公共托嬰中心開幕

陳其邁主持灣內公托開幕儀式。（記者洪臣宏攝）

2025/03/06 16:17

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市仁武區第3處公托「灣內公共托嬰中心」今（6）日開幕，市長陳其邁表示，近年來因北高雄半導體產業發展，帶動仁武區人口快速成長，市府持續布建公托以減輕年輕父母照顧負擔，未來可能調高公托數目的目標；高市府也自今年1月1日提高公托專業人員薪資7%，營造友善托育職場。

灣內公共托嬰中心是高雄首處結合新建校舍設立的公托，陳其邁今天主持開幕儀式，實地參觀托育服務空間，與孩子們開心揮手打招呼。

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陳其邁指出，他初上任市長時，高雄市的公托數量是23處，現在已達62處，未來目標是85處，接下來是下一任市長的事，不過他說，未來可能會調整，也許數量會超過預計85所的目標。

此外，中央今年調整公共托育機構托育人員薪資，自35485元調高為38011元；其他包含主管人員、護理人員及廚工等的公托專業人員，陳其邁宣布，高雄市府亦參照托育人員調升7%，並溯及今年1月1日起實施。

社會局表示，市府過去運用25處校園低度使用空間布建公托機構，「仁武灣內」於規劃新建校舍時期即將公托納入，後續還規劃楠梓藍田、鳳山文小的新建校舍有公托空間；今年將陸續在旗津、岡山、梓官、鼓山、茄萣及彌陀等地區成立公托機構，全市至2026年將布建85處公托。

灣內公托啟用，地方希望增加收托人數。（記者洪臣宏攝）

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