霸氣！彰化和美三順宮先捐市價1500萬土地 再出500萬幫蓋社區活動中心

彰化和美三順宮捐出市價約1500萬廟地，提供興建面前社區活動中心之用，又捐500萬作為興建經費。（記者劉曉欣攝）

2025/03/06 13:22

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮面前社區活動中心今天完工啟用，活動中心就位於三順宮旁，三順宮先是捐出市價1500萬的土地，再捐出500萬元來興建，最後加上縣府與鎮公所的經費，終於如願完成，因此，特定選定三順宮主祀神尊之一的李府千歲聖誕千秋來啟用，格外有意義。

和美鎮長林庚壬表示，和美鎮活動中心偏少，面前社區地理位置跟鹿港頂番婆相鄰，原有社區空間老舊，但興建全新活動中心又欠缺土地，最後在該社區的信仰中心三順宮大力支持下，先是捐出在宮廟龍邊的空地約77坪，得知縣府出了800萬、公所負擔2442萬元還有不足處，再次募款捐了500萬元來資助。

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林庚壬強調，面前社區活動中心在2023年8月動工，今天完工啟用，該中心為地上3樓建物，1樓為社區活動中心，2樓為社區活動室、長照及關懷據點，3樓則是社區多功能教室。選定今天啟用，則是因為今天是三順宮主祀神明之一的李府千歲生日，感謝三順宮的出地出錢又出力，讓社區居民擁有全新的活動空間。

縣長王惠美表示，感謝三順宮主委謝忠栗與全體幹部，捐出廟地來蓋活動中心，因為彰化縣已進入高齡化社會，社區活動中心不只是辦活動，更是長者很重要的關懷據點，宮廟不只是信仰中心，還能成為社區最強大的支柱。

彰化縣和美鎮面前社區活動中心啟用，啟用時間就挑定捐地捐錢的三順宮主祀神尊之一李府千歲的生日。（記者劉曉欣攝）

彰化和美三順宮是面前社區的信仰中心，宮廟捐出廟地蓋活動中心，還募款捐助500萬元工程費。（記者劉曉欣攝）

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