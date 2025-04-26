加拿大求助我國！屏檢破獲遠洋漁船非法獵殺海豚 傷我國際形象

檢察官賴以修（左四白色上衣者）偕同專案小組搜索「連○發」漁船。（屏東地檢署提供）

2025/04/26 15:21

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕加拿大聯邦漁業及海洋部（DFO）日前向我國求助，指稱第二級保育類海豚遭非法獵殺，屏東地檢署迅即展開行動，破獲吳姓船長駕駛「連○發」遠洋漁船涉嫌違法獵捕海豚案。此案不僅衝擊海洋生態，更重創我國國際形象。

屏檢據報組成專案小組後，4月23日拘提7名外籍漁工，25日搜索漁船及吳姓船長住處，查扣關鍵證據，經檢方訊問後，認定吳姓船長及7名外籍漁工涉非法獵捕、宰殺保育類野生動物罪嫌，7名漁工被限制出境出海及住居，吳姓船長則以10萬元交保並限制出境出海。

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屏檢民生專組檢察官賴以修主導偵辦，聯手內政部警政署保安警察第七總隊第八大隊、移民署屏東專勤隊、海洋委員會海洋保育署、海巡署南部分署第五岸巡隊及農業部漁業署，展開跨單位合作，經長期蒐證，確認吳姓船長於去年6月在西北太平洋海域，指示漁工撈捕海豚並宰殺，取其血塊誘引鯊魚以提高捕獲量，涉嫌違反《野生動物保育法》第18條及第41條規定。

海豚為我國珍貴稀有物種，部分種類瀕臨絕種，族群數量持續下降，此案凸顯遠洋漁業管理問題，近年國際組織頻頻揭露我國漁船涉非法獵殺保育動物，更嚴重損及台灣國際聲譽。

屏檢強調，將秉持「速辦、嚴查」原則，嚴懲不法，呼籲民眾勿心存僥倖，應強化海洋保育意識，共同守護海洋生態。檢方並表示，將持續追查是否有其他共犯或類似案件，確保法治與生態並重。

專案小組陸續清查漁船魚獲。（屏東地檢署提供）

專案小組搜索「連○發」漁船。（屏東地檢署提供）

專案小組搜索「連○發」漁船，起出鯊魚鰭。（屏東地檢署提供）

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