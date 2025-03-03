2025台灣好湯金泉獎 泰安、礁溪拿下首獎

2025台灣好湯金泉獎，由泰安、礁溪溫泉區拿下首獎。（記者蔡昀容攝）

2025/03/03 17:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕兩年一屆的台灣好湯金泉獎，3日舉辦頒獎典禮，首獎「十泉十美」由泰安溫泉區及礁溪溫泉區拿下。交通部部長陳世凱表示，台灣溫泉服務可以向日本學習，但應有自己的溫泉特色，台灣泉質特別多、特別好，搭配人文、美食等條件，相信未來「可看可期」。

台灣有19個溫泉區，泉質、地景、文化皆不同。觀光署舉辦台灣好湯金泉獎，鼓勵各區提升遊憩品質及競爭力，兩年舉辦一次，今年邁入第4屆。

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台灣好湯金泉獎分成7個獎項，包括十泉十美獎、最佳新創獎、旅遊推薦好湯、CP值最優好湯、優質服務好湯、美景好湯、友善好湯，經過2個月評審委員訪視、1個月網路票選，今天公布得獎名單，並由陳世凱、署長周永暉及年度推廣大使峮峮頒獎。

署長周永暉表示，日本溫泉非常知名，並吸引歐美旅客前往，不過台灣泉質更好，且北中南東各有特色；疫情之後，大眾更加重視健康養生，泡湯是疫後國旅非常重要的發展項目，觀光署將透過駐外單位，東北亞、東南亞、歐美分區行銷。

峮峮分享，她常去礁溪和烏來泡湯，附近有很多美食，找一群朋友一起泡溫泉、享受美食，非常放鬆療癒。

首獎「十泉十美」獎，由於分數相近，由泰安溫泉區及礁溪溫泉區並列得獎。評審委員認為，泰安擁有頂級泉質、舒適泡湯設施，以及獨特自然景觀、溫泉文化與泰雅原住民風情，每年舉辦的溫泉季，結合當地甜柿採摘體驗，周邊還有大湖草莓園、雪霸國家公園、竹林祕境等熱門景點，讓旅客行程更豐富。

礁溪則以永續發展及創新取勝。礁溪溫泉區將碳酸氫鈉美人湯，結合周邊食、宿、遊、購、行等產業，打造特色旅遊行程，開發各式溫泉伴手禮，並定期舉辦各式活動，吸引不同年齡層旅客參與，讓礁溪成為回訪率高的旅遊熱點。

其他獎項得主，CP值最優好湯，新北投、知本、北港、寶來不老、東埔溫泉區獲獎；旅遊推薦好湯，泰安、礁溪、關子嶺、瑞穗、烏來溫泉區獲獎。

最佳新創獎，金獎礁溪、銀獎烏日、銅獎大坑溫泉區；友善好湯獎，金獎谷關、銀獎金山萬里、銅獎內灣尖石、優等礁溪、泰安溫泉區；美景好湯，金獎安通、關子嶺並列、銀獎新北投、銅獎四重溪、優等內灣尖石；優質服務好湯，金獎北港溪、銀獎紗帽山、銅獎陽明山、礁溪並列、優等泰安。

台灣好湯金泉獎也結合時下流行，3月4日至5月15日推出短影音徵選比賽，總獎金10萬元，邀請民眾享受泡湯樂趣之餘，拍攝短影音宣傳台灣溫泉魅力。

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