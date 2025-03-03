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    汐止橫科國有地遭占用搭鐵皮屋 拆除大隊鐵腕拆除

    新北市汐止區橫科力行市場附近一處國有地，長期遭私人違規占用搭建鐵皮屋牟利，影響交通安全與市容，違章建築拆除大隊強勢進場執行拆除作業，預計當日可全數拆除完畢。（記者羅國嘉攝）

    新北市汐止區橫科力行市場附近一處國有地，長期遭私人違規占用搭建鐵皮屋牟利，影響交通安全與市容，違章建築拆除大隊強勢進場執行拆除作業，預計當日可全數拆除完畢。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/03 12:56

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市汐止區橫科力行市場附近一處國有地，長期遭私人違規占用搭建鐵皮屋牟利，影響交通安全與市容。新北市政府違章建築拆除大隊今（3）日上午強勢進場執行拆除作業，預計今日可全數拆除完畢。後續將由交通局與養工處攜手規劃停車格及道路拓寬，提供當地居民更安全、便利的通行環境。

    拆除大隊指出，該處土地為國有財產署所有，位於橫科路、力行市場旁，地理位置關鍵，連接新北汐止與台北南港。由於市場人潮眾多，加上道路狹窄導致車輛無法順暢會車，行人更需與車輛爭道，險象環生，影響當地交通安全甚鉅。該地面積約1900平方公尺，其中約250平方公尺遭違建占用。

    工務局長馮兆麟表示，此案為市府「點亮．新北美樂地」專案之一，拆除違建不僅是貫徹法規，更能有效活化公有土地，提升市容景觀及居住環境品質。未來，市府將透過整合規劃，將該地改造成停車空間與更寬敞的道路，改善當地人、車爭道的亂象，讓新北更加友善、舒適，提供居民更優質的生活環境。

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