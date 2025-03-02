龜吼漁夫新市集3/24試營運 三芝青山路櫻花綻放至3月

三芝青山路沿路小徑遇到轉彎處，彷彿櫻花仙境。（新北景觀處提供）

2025/03/02 21:52

〔記者董冠怡／新北報導〕萬里區龜吼漁港旁的龜吼漁夫市集，2014年開業以販售自家漁船捕撈優質海鮮及萬里蟹聞名，也是民眾遊玩北海岸的熱點之一，為了提升周邊環境，市府推動市集改建工程；新北市漁業及漁港事業管理處長簡明雄今表示，原中繼市集3月5日（週三）起暫停營業，攤商將陸續搬遷至鄰近新市集，3月24日開放試營運。

簡明雄指出，新市集建築以萬里蟹為意象，採用圓弧鋼構屋頂象徵萬里蟹的身形，這座2層樓鋼筋混凝土建物，1樓設32攤生鮮攤位，販賣當季新鮮漁獲；2樓有12攤熟食攤位及戶外觀海平台，可於舒適環境下用餐，現已完工。

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至於中繼市場的部分，簡明雄說，中繼市場5日起暫停營業，以利攤商搬遷與中繼市場拆除作業，期間市集旁的漁澳路「海鮮一條街」仍正常營業，十餘家海鮮餐廳持續供應當日直送漁獲；新市集24日試營運。

此外，三芝區是賞櫻熱點之一，市府綠美化環境景觀處長林俊德今提到，青山路全程約7公里，兩側種植近2000棵山櫻花，盛開時桃粉色花朵圍繞蜿蜒的鄉間道路，與山景相互輝映，形成桃紅般的櫻花隧道，宛如人間仙境，預估花期將綻放至3月初；公所3月8日至9日將舉行櫻花季，現場除了賞花還有農事體驗、生態導覽等活動。

林俊德指出，民眾可先至「北海岸最美伸展台」芝蘭公園海上平台遊覽，沿線有咖啡站及網美海景咖啡廳，飽餐一頓後轉往大湖路（北7鄉道），繼續行駛即可抵達青山路。白天欣賞海景及山景，下午還可前往三芝興華驛站參觀，園區內有退役戰車，步槍造型自行車架、哨亭都是打卡熱點，或是驅車至淡水紅樓觀賞夕陽，感受北海岸的浪漫氣息。

龜吼漁夫市集中繼市場3月5日休市，新市集3月24日試營運。（新北漁業處提供）

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