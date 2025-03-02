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    首頁　>　生活

    屏大首位土耳其學生報到 竟是校長出國旅遊逛地毯店結識

    孔阿里（右）到屏東大學報到時，特別贈送從土耳其帶來的地毯給校長陳永森（左），同時詳細介紹地毯的文化意涵。（記者羅欣貞攝）

    孔阿里（右）到屏東大學報到時，特別贈送從土耳其帶來的地毯給校長陳永森（左），同時詳細介紹地毯的文化意涵。（記者羅欣貞攝）

    2025/03/02 12:49

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕國立屏東大學本學期出現該校首位土耳其籍的國際研究生孔阿里，原來他是校長陳永森去年（2024年）暑假到土耳其家族旅遊時，在一個地毯工坊結識的銷售人員，孔阿里當時以流利華語介紹產品，讓陳永森印象深刻，知道孔阿里想精進華語能力時，力薦他到屏東大學深造。

    談起這段跨越8千公里的緣分，屏大校長陳永森表示，阿里是他去年暑假與家人去土耳其度假時，在一個地毯工坊的銷售人員，阿里用相當流利的華語來介紹產品，認真又帥氣十足，還對華語學習有極高的興趣，當阿里知道他來自台灣，就期待能夠到台灣精進華語。

    陳永森說，身為校長當然就把握住這個招生的機會，在因緣巧合下阿里不久後又接待一團台灣旅遊團，團裡有1位屏東鄉親、也是他的好朋友許紫宥，顯然阿里和屏東的綠份很深，因此，經過聯繫、審核，阿里在今年春節過後，就來台灣，並到屏東大學報到。

    孔阿里在土耳其就讀大學時，學的就是華語相關科系，因為喜歡孔子，所以中文名字就取孔阿里；去年畢業後到地毯工坊打工，因為會說華語，負責接待來自台灣、中國等的觀光客；他說，在土耳其時接觸到的台灣人都非常友善，總是會很有耐心的聽他說話；今年剛抵達台灣時，還有人接機，帶他去平溪等地觀光。

    「這裡很安靜、環境很好，我喜歡在校園散步！」24歲的孔阿里以前未曾造訪台灣，到屏東生活感到很舒適，他說，很多食物都很好吃，尤其喜歡火鍋，對未來在屏東大學的研究生生涯充滿期待，也會繼續精進華語的聽說讀寫能力，還要把英語學得更好。

    孔阿里（右）從土耳其帶來地毯、手繪陶盤等工藝品，送給屏大校長陳永森（左）。（記者羅欣貞攝）

    孔阿里（右）從土耳其帶來地毯、手繪陶盤等工藝品，送給屏大校長陳永森（左）。（記者羅欣貞攝）

    屏大校長陳永森（左）和阿里（右）相識於土耳其一家地毯工坊。（圖由屏東大學校長陳永森提供）

    屏大校長陳永森（左）和阿里（右）相識於土耳其一家地毯工坊。（圖由屏東大學校長陳永森提供）

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