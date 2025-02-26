龍蝦、蝦餅冰淇淋端出來！台南古都國際半程馬拉松「超浮誇」

台南古都國際半程馬拉松今年端出限量龍蝦。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/26 17:40

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南台灣最具盛名與人氣的台南古都國際半程馬拉松將於3月2日起跑，今年美食補給站特色，首次端出限量龍蝦，「先到先贏拿」之外，還有烤乳豬、烤雞、蝦餅冰淇淋餐車應援，給選手滿滿能量加油！

今（26）日台南市長黃偉哲偕同參與單位共同暖身宣傳，現場有龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味，以及現做蝦餅冰淇淋的餐車等多樣特色美食小吃亮相。「超澎湃浮誇系」讓與會者打趣直呼：「邊跑邊增肥」、「這就是台南」，是一場挑戰，也是一場吃貨的狂歡賽事！

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黃偉哲說，台南以美食聞名，因此會用最美味、最豪華的台南小吃為選手應援，今年更是不惜重本「開落去」，還有各式美食甜點等，業者餐車現場直送蝦餅冰淇淋，讓選手飽覽城市風光，並感受濃濃人情味。

今年賽事以「勝利之路」為題，全中運南市選手將在當天為完賽者掛牌。7項全能黃翊婷、競走郭思岑、跳遠陳勝佑、鐵餅與鉛球專項的馬加樂，今天也出席分享運動經驗，建議賽前設定目標、訓練持之以恆、調整好心態，還要認真吃飯，就有飽足氣力跑出屬於自己的「勝利之路」。

體育局長陳良乾表示，本屆賽事共來自全國2萬4105名跑者，其中包含44個國家、498名外籍選手共同參與。沿途設置補給站外，並規劃於17.5公里處有美食大道，為跑者補充滿滿能量，跑者於完賽後更可獲得印有古都馬代表LOGO象徵平安福氣的銅錢餅，祝福所有參與者都能順利完賽。

今年台南古都國際半程馬拉松有蝦餅冰淇淋餐車直送應援。（記者洪瑞琴攝）

今年台南古都國際半程馬拉松美食補給站特色。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲（中）偕同全中運南市代表選手黃翊婷（左起）、郭思岑、陳勝佑、馬加樂共同宣傳台南古都半馬賽事。（記者洪瑞琴攝）

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