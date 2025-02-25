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    投入逾6000萬 台南仁壽宮文物館、剪黏修復即將完工

    仁壽宮的文物館新建與屋頂剪黏修復，都即將完工。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽宮的文物館新建與屋頂剪黏修復，都即將完工。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/25 20:27

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕昔日台南東門城外3大廟之1的歸仁區仁壽宮，斥資逾6000萬元興建文物陳列館，以及修復屋頂剪黏等，目前都接近完工，即將展現新風貌，預計年底前一併謝土。

    主祀保生大帝的仁壽宮是地方信仰中心，香火鼎盛，屋頂剪黏老舊、毀損，廟方投入逾3000萬元展開修復，守護傳統藝術，並進行防水工程。

    目前剪黏修復的進度順利，前方的施作鷹架已經撤除，廟貌全新呈現，而文物陳列館的興建，也接近完工，仁壽宮管理委員會總幹事陳英裕說，將與崑山科大產學合作，進行內部的規劃、裝潢。

    陳英裕表示，該棟建物取名仁壽館，除了文物陳列之外，若有建醮時，挑高6米的1樓空間，也可做為王船廠，讓祭典更順利推動。

    陳英裕指出，仁壽館完工、啟用後，1樓也可以陳列包含神轎、儀杖…等較為大型的王醮文物，讓民眾更了解市定民俗的內涵。

    仁壽館2樓則將展示小型的物件，包含與地方相關的早期生活器具，或者歸仁窯出土的相關文史等，廟方正盤點收藏，全力規劃中。

    仁壽館完工、啟用後，目前收藏的文物，有更好的展示空間。（記者吳俊鋒攝）

    仁壽館完工、啟用後，目前收藏的文物，有更好的展示空間。（記者吳俊鋒攝）

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