週三白天舒適、溫暖 入夜降溫留意天候變化

週三白天氣溫回升，感受舒適、溫暖。（資料照）

2025/02/25 20:42

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕週三（26日）氣溫持續回升，白天高溫可達24度，不過入夜低溫可來到14度，另外受華南雲系東移影響，中部以北及東半部地區，偶有零星飄雨；其他地區則是多雲。

中央氣象署預報，週三各地早晚天氣較涼，且華南雲系東移，中部以北、東半部及外島地區，將會有零星的短暫雨，其他地區為多雲的天氣型態。同時，因為東北風偏強影響，北部海面及台灣海峽北部，平均風力可達6級，且最大陣風有8級，船隻請注意安全。

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溫度方面，週三各地低溫約14至17度，白天高溫則有20至24度，外島全天為7至18度，早出晚歸請留意氣溫變化。

天氣風險公司指出，週三因強烈冷氣團減弱，氣溫會持續回升，但華南雲系東移將帶來水氣。因此，中北部、東半部地區，會轉為多雲或陰天，山區恐有明顯降雨；南部則是以多雲的天氣為主。

紫外線指數部分，週三僅基隆市為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。

​空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部易累積污染物。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三白天高溫為20至24度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數部分，週三僅基隆市為「低量級」，其餘縣市均為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

​空氣品質方面，週三環境風場為偏東風，西半部易累積污染物。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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