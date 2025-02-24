馬頭山遭棄置廢棄物犯嫌交保 居民舉白布條質疑法官縱放

馬頭山遭不法集團棄置鋁渣、不明廢棄物，清運估需花費上億元。（馬頭山自然人文協會提供）

2025/02/24 18:49

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄旗山、內門和田寮三區交界的馬頭山，遭不法集團棄置鋁渣、不明廢棄物，清運估需花費上億元，橋頭地檢署向橋頭地院聲押7名嫌犯，結果法院以5至8萬元交保，馬頭山居民今天高舉白布條抗議，質疑法官縱放犯嫌，拜託司法機關向上溯源、嚴格執法，並呼籲政府修法，提高非法棄置廢棄物的處罰，檢方也將重新檢具事證提抗告。

馬頭山自然人文協會會長黃惠敏指出，馬頭山是水源地，也是台灣水鹿、穿山甲重要棲地，但近年來環境開發、污染爭議不斷，先後有「富駿事業廢棄物掩埋場」計畫進駐，「新農業循環園區開發案」及「信鼎壹號光電開發案」，當地居民為維護環境，頻頻走上街頭陳抗。

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上個月長期關注馬頭山生態的環團，發現山區遭人棄置事業廢棄物，橋檢檢察長張春暉獲報後非常重視，隨即指派主任檢察官陳竹君、檢察官楊翊妘指揮偵辦，楊率隊開挖，果然在棄置場所發現遭掩埋大量廢鋁渣、營建事業廢棄物、廢輪胎及不明廢棄物。

辦案人員根據開挖範圍，研判棄置場挖深約4公尺，掩埋量約2804立方公尺，估清運費用需上億元。

檢警掌握到棄置廢棄物司機身分，聲請搜索票時卻一波三折，最後僅能以拘提方式查緝7人到案，作案工具也難以查扣，檢方認為棄置廢土、鋁渣已嚴重汙染動物棲地及水源地，犯嫌供詞避重就輕，複訊後依違反廢棄物清理法向法院聲押。

但法院認為已拍到司機、貨車照片，涉案7人無羈押必要性，僅以5到8萬元交保候傳，輕保判決讓基層辦案人員十分氣餒，馬頭山附近居民和環保團體今天赴現場陳情、聲援檢方。

馬頭山居民昨高舉白布條抗議，質疑法官縱放棄置不明廢棄物犯嫌，拜託司法機關向上溯源、嚴格執法。（馬頭山自然人文協會提供）

馬頭山居民昨高舉白布條抗議，質疑法官縱放棄置不明廢棄物犯嫌，拜託司法機關向上溯源、嚴格執法。（馬頭山自然人文協會提供）

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